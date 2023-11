In Terra Amara Züleyha rischierà di finire nuovamente in carcere. Durante una colluttazione sparerà un colpo in pieno petto a Ümit e temerà di averla fatta fuori. Tornerà in fretta e furia a casa e confesserà tutto a Fekeli e Fikret, ma quando la ragazza insieme ai due tornerà nel luogo della sparatoria non troverà il corpo di Ümit, che la dottoressa si sia salvata e sia scappata via?

Ümit non dà un attimo di tregua a Züleyha

Ümit sarà una vera gatta da pelare per Züleyha. Gliene farà passare di tutti i colori, soprattutto quando Demir sparirà dopo l'assalto a Villa Yaman.

Crederà che il tutto sia stato organizzato dai coniugi Yaman per consentire a Demir di scappare, visto che a Çukurova rischia di non avere vita facile.

La polizia crede erroneamente che abbia ucciso Sevda, per questo motivo l'ha anche arrestato. Lui è riuscito a fuggire, ma la sua fuga avvenuta grazie a Fikret non ha avuto un buon epilogo visto l'assalto.

Ümit rapisce Adnan

Così Züleyha si troverà ad affrontare la misteriosa scomparsa di Demir e in più Ümit che continuerà a non lasciarla in pace, in quanto sostiene che la donna sappia dove si trovi Demir. Sarà disposta a fare di tutto pur di scoprirlo, anche di rapire il piccolo Adnan. Chiederà a Cumali, colui che dice di essere il padre biologico di Üzüm, di sequestrare il piccolo e portarglielo.

Successivamente minaccerà Züleyha: se vuole riavere Adnan deve dirle dove si trova Demir. La ragazza si dispererà, anche perché non avrà la più pallida idea di dove sia finito il marito. La questione si potrà risolvere quando Ümit le darà appuntamento in un luogo isolato.

Züleyha scopre che Ümit non è incinta

Züleyha si presenterà all'incontro, anche perché solo così potrà riavere tra le braccia il suo bambino.

Ümit lascerà Adnan nascosto in macchina, mentre lei si accingerà a confrontarsi con Züleyha. Tra le due si innescherà una forte discussione e a un certo punto Züleyha sarà talmente stremata dalle richieste di Ümit che tirerà fuori una pistola.

Durante una colluttazione, però, partirà accidentalmente un colpo e Ümit si accascerà a terra.

Züleyha si renderà conto che potrebbe averla ferita quasi mortalmente, così solleverà la camicia per controllare l'entità della ferita e si renderà conto che Ümit ha anche finto di essere incinta di Demir, visto che nella zona dell'addome indossa un cuscino.

La confessione di Züleyha

Züleyha non saprà cosa fare. Cercherà Adnan e lo troverà in macchina. Lo prenderà e lo porterà a casa. Successivamente si sfogherà con Fekeli e Fikret. "Sono un'assassina", dirà tra le lacrime e i due non capiranno cosa sia successo.

Solo quando entrerà nel dettaglio della faccenda capiranno che Züleyha ha sparato a Ümit. "Non volevo ucciderla, il colpo è partito accidentalmente, la mia intenzione era solo quella di spaventarla", dirà la ragazza senza smettere di piangere.

Fekeli e Fikret vorranno constatare se Ümit sia realmente morta, così andranno nel luogo della sparatoria per capire cosa sia successo, ma al loro arrivo non ci sarà traccia del corpo di Ümit, cos'è successo?