Continuano a trapelare informazioni sulla registrazione di Uomini & Donne che si è svolta mercoledì 15 novembre. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che in studio c'è stata una litigata tra le dame Barbara, Aurora e Roberta: le tre si sono già scontrate diverse volte in passato e solitamente De Santi e Di Padua si sono "coalizzate" contro Tropea. Ida Platano ha iniziato a conoscere i suoi pretendenti e ha chiesto scusa ad uno di loro che aveva trattato male la scorsa settimana.

Tensione tra le dame

Le riprese di U&D che ci sono state il 15 novembre hanno avuto come protagoniste tre "veterane" del parterre: Barbara, Aurora e Roberta hanno litigato in maniera molto accesa e chi era in studio racconta di una discussione fortissima.

Non è la prima volta che le tre battibeccano davanti alle telecamere: in una recente puntata, ad esempio, Tropea ha criticato Di Padua per i ritocchini estetici che avrebbe fatto in questi anni e da ciò è nato un diverbio nel quale si è inserita anche De Santi per difendere la ex di Riccardo.

Un altro volto storico del Trono Over che nella registrazione è stata in ombra, invece, è Gemma Galgani.

Il bel gesto di Ida

Tra le anticipazioni che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha dato in queste ore su Instagram spiccano quelle su Ida e sulla sua prima vera puntata da tronista (la volta scorsa si è solo presentata e ha visto andare via molti ragazzi che erano lì per un appuntamento al buio).

Il 15 novembre Platano ha conosciuto altri possibili pretendenti, ma la sua attenzione è stata catturata da un giovane di origini cubane che ha deciso di tenere.

In studio, inoltre, la 42enne ha deciso di chiedere scusa a uno dei suoi corteggiatori per come lo ha trattato la settimana scorsa e ha donato a questo ragazzo un mazzo di fiori e ha fatto dietrofront sulle cose che gli ha fatto nella registrazione precedente.

Stando agli spoiler che sono trapelati oggi Maria De Filippi non si sarebbe occupata né di Brando né di Cristian, quindi si è dedicata solo ad Ida e all'inizio del suo percorso nel Trono Classico.

Addio tra Alessio e Claudia

La frequentazione tra Alessio e Claudia del Trono Over è giunta al capolinea: nel corso della registrazione di mercoledì 15 novembre i due hanno deciso di chiudere la conoscenza che era cominciata da oltre un mese e che è stata segnata da molti alti e bassi.

Barbara, invece, ha deciso di approfondire il rapporto con Marcantonio, un nuovo cavaliere del parterre.

Un altro spoiler delle riprese del 15 novembre è l'assenza di Armando Incarnato in studio: il protagonista di U&D non era agli Elios e nessuno ha spiegato il perché.