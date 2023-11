Le anticipazioni tratte dalla registrazione di Uomini e donne del 15 novembre rivelano che c'è stata una nuova accesa discussione in studio che ha avuto come protagoniste Barbara De Santi, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Intanto Ida Platano ha avuto modo di conoscere nuovi pretendenti ed è rimasta piacevolmente colpita e sorpresa dalla presenza di un ragazzo cubano.

Scoppia la discussione in studio tra Barbara, Aurora e Roberta nella registrazione di U&D del 15/11

Lo studio del talk show di Canale 5 è stato protagonista di un nuovo scontro verbale che ha visto protagoniste Barbara, Aurora e Roberta.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina ufficiale Instagram, fra le tre dame del trono over è nata una forte discussione: al momento, però, non si conoscono i motivi che le hanno portate a scontrarsi in studio.

Le anticipazioni di questa nuova registrazione del talk show di Maria De Filippi di questo mercoledì pomeriggio rivelano che Ida ha avuto la possibilità di fare nuove conoscenze.

Ida ammaliata da un corteggiatore cubano nelle nuove riprese del talk show

Per l'ex dama del trono over è stata la prima puntata effettiva nelle vesti di tronista (dopo la presentazione della scorsa settimana) e in studio sono arrivati dei nuovi pretendenti intenzionati ad approfondire la conoscenza.

Alla fine Ida ha scelto di tenere solo un ragazzo cubano che ha saputo incuriosirla e col quale sarebbe interessato a fare delle esterne fuori dallo studio del talk show.

Durante le riprese di questa settimana ha pure portato un mazzo di fiori a un ragazzo che aveva partecipato all'incontro al buio della scorsa registrazione.

Un gesto cortese da parte della tronista, la quale ha voluto scusarsi con lui per il modo in cui lo aveva "trattato" in studio.

Armando assente

Brutte notizie per i fan di Alessio e Claudia: gli spoiler delle riprese del 15 novembre rivelano che i due volti del trono over hanno scelto di mettere la parola fine alla loro frequentazione.

Contrariamente a ogni aspettativa, i due non sono riusciti a superare le incomprensioni venute fuori durante le ultime settimane e alla fine hanno deciso di intraprendere percorsi differenti e iniziare a conoscere nuove persone presenti nel parterre over.

Armando Incarnato, invece, non ha preso parte alla registrazione del 15 novembre. Dopo il rientro in studio della scorsa settimana, il cavaliere napoletano non è stato al centro dell'attenzione in studio e al momento non si sa il perché di questa assenza in trasmissione (ma non si esclude che possa decidere di fare chiarezza sui social).