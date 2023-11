Questo mercoledì 15 novembre si sono svolte le riprese di una nuova puntata di Uomini & Donne. Una delle prime anticipazioni che il blogger Pugnaloni ha riportato su Instagram riguarda Alessio e Claudia: i due hanno deciso di chiudere la loro conoscenza dopo molti litigi e scenate di gelosia. Intanto in studio non c'era Armando Incarnato.

Si separa una 'coppia' di U&D Over

Pochi giorni fa su Canale 5 è stata trasmessa la puntata di U&D in cui Claudia ha discusso con Alessio per colpa del suo ex fidanzato: secondo il cavaliere e gli opinionisti, infatti, la dama non avrebbe reagito nel modo giusto alla notizia che il suo ultimo compagno stava per debuttare nel parterre del Trono Over.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios al termine della registrazione del 15 novembre, dunque, fanno sapere che tra Lenti e Pili Stella è tutto finito: la "coppia" ha deciso di separarsi dopo un mese e mezzo di liti, scenate di gelosia e incomprensioni anche sulle piccole cose.

I due protagonisti della versione senior del dating-show, dunque, sono tornati single e d'ora in poi potranno conoscere altre persone, cosa che non facevano da quando avevano deciso di darsi l'esclusiva.

Inizia il percorso di Ida

Gli spoiler che ha dato Lorenzo Pugnaloni sulla registrazione di U&D che si è svolta nel pomeriggio, dunque, riguardano anche Ida Platano e la sua prima puntata da tronista.

Dopo essersi ambientata e presentata al pubblico in questo nuovo ruolo oggi l'ex dama del Trono Over ha incontrato alcuni suoi nuovi possibili corteggiatori.

La volta scorsa tanti ragazzi si sono auto eliminati dopo aver scoperto che la nuova tronista è la 42enne di Brescia, così la redazione ne ha convocati altri e lei ha deciso di tenere un giovane di origini cubane.

Presto Ida inizierà a uscire in esterna con i suoi pretendenti e a far capire se tra loro potrebbe esserci il suo futuro compagno.

Assente Armando

Un'altra anticipazione che è trapelata al termine delle riprese odierne di U&D riguarda il cavaliere che ha ripreso posto nel parterre maschile solo una settimana fa: Armando Incarnato oggi non era in studio e non si conosce il motivo della sua assenza.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti del Trono Over si è saputo che Barbara De Santi ha iniziato una conoscenza con Marcantonio, un nuovo signore del cast con il quale sembra trovarsi molto bene.

Nessuna novità è ancora trapelata né sui tronisti Brando e Cristian, né su Gemma, ancora in ombra dopo l'addio al programma di Maurizio in coppia con Elena. La dama ha cercato di riallacciare un rapporto con Silvio in una recente registrazione, ma lui l'ha rifiutata.