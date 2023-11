Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 4 all'8 dicembre 2023 rivelano che Clara deciderà di partire assieme ad Eduardo e in tal modo farà perdere le sue tracce.

Una scelta che manderà in crisi Alberto Palladini: l'uomo sarà a dir poco furioso e non riuscirà a darsi pace all'idea di aver perso la sua "battaglia" contro l'ex compagna dopo che aveva provato ad ottenere l'affido esclusivo del loro bambino.

Clara decide di scappare via con suo figlio

Per Clara arriverà il momento di fare una scelta importante e al tempo stesso difficilissima, dopo che Eduardo le chiederà di scappare via insieme e di iniziare una nuova vita lontani da tutto e tutti.

Eduardo ha scelto di lasciare Napoli [VIDEO]per tenersi alla larga dalle brutte situazioni dell'ultimo periodo. Tuttavia l'uomo, provando un sentimento fortissimo nei confronti di Clara, le chiederà di seguirlo e di non lasciarlo solo.

La reazione di Clara non si farà attendere: pur essendo consapevole del rischio che sta correndo, la donna deciderà di seguire Eduardo e di scappare via da Napoli senza dare alcun tipo di preavviso al suo ex compagno Alberto.

Le anticipazioni della soap opera serale di Rai 3 fino all'8 dicembre rivelano che Clara porterà via anche il piccolo Federico, facendo perdere le sue tracce.

Alberto va su tutte le furie dopo la fuga di Clara con il loro bambino

Clara attuerà il suo piano di fuga, ma ben presto si renderà conto di aver commesso un errore consapevole del fatto che Alberto non si darà pace e si metterà sulle loro tracce.

Del resto Palladini aveva mostrato già la sua spietatezza, tanto da voler ottenere l'affido esclusivo del bambino non gradendo il fatto che il piccolo Federico potesse crescere assieme al pericoloso Eduardo.

Nel momento in cui l'avvocato scoprirà come stanno le cose non riuscirà a trattenere la sua rabbia e andrà su tutte le furie.

Le trame delle nuove puntate previste fino a venerdì 8 dicembre su Rai 3 rivelano che il perfido avvocato andrà su tutte le furie ed esploderà di rabbia all'idea di essere stato ingannato e raggirato dalla sua ex compagna.

Alberto si scontra anche con Eugenio nelle nuove puntate di Upas

Alberto si scontrerà duramente anche con Eugenio Nicotera, il tutto mentre non si riuscirà a capire che fine abbiano fatto i tre fuggitivi.

Per lui inizierà un periodo di grande tensione, durante il quale non avrà alcuna intenzione di mollare la presa e darla per vinta a Clara.

Lo scopo dell'avvocato sarà quello di riuscire a ritrovare al più presto la sua ex e suo figlio e si dirà disposto e pronto a tutto pur di riuscire a riportarlo di nuovo a casa.