Un evento inaspettato caratterizzerà la puntata di Terra amara che andrà in onda sabato 2 dicembre. Sevda e Zuleyha, infatti, dovranno affrontare un'irruzione in casa Yaman. Dopo aver rubato oggetti di valore, uno dei ladri proverà a rapire Adnan. Zuleyha sparerà contro il rapitore e lo ucciderà, proteggendo suo figlio e Sevda. La padrona di casa e la ex cantante si daranno da fare per nascondere il corpo dell'uomo per evitare la prigione.

Demir in prigione, la sua villa presa di mira dai ladri

Mentre Demir si troverà in prigione, accusato ingiustamente del tentato omicidio di Umit, Zuleyha e Sevda saranno in pericolo.

A villa Yaman, infatti, si introdurranno dei ladri alla ricerca di qualcosa di valore. Dopo aver arraffato tutto quello che potevano gli uomini andranno via dalla villa, ma uno di loro resterà all'ingresso. Sevda gli punterà contro una pistola per fermarlo, esigendo che restituisse tutto ciò che aveva preso. L'uomo le darà ascolto solo quando sentirà uno sparo in aria, ma la situazione si capovolgerà improvvisamente. Quando il ladro vedrà comparire il piccolo Adnan in giardino, non esiterà a rapirlo. Sevda sarà disperata e continuerà ad urlare puntando l'arma contro il malvivente, ma quando lui farà vedere che è armato dovrà arrendersi.

Sevda e Zuleyha in pericolo: il piccolo Adnan ostaggio del ladro

Sevda sarà in pena per Adnan vedendolo nelle mani del rapitore e non saprà cosa fare se non supplicarlo di lascar andare il bambino. Quando l'uomo proverà ad allontanarsi con il figlio di Demir in braccio, Sevda ne approfitterà per sparargli ad una gamba. Il bambino correrà verso la ex cantante che lo prenderà in braccio per riportarlo in casa.

Nel frattempo, il rapitore raccoglierà la pistola da terra e la punterà contro Sevda, ma all'improvviso arriverà Zuleyha. La moglie di Demir sparerà al rapitore uccidendolo e salvando la vita di suo figlio e Sevda. Quando si renderanno conto che l'uomo è senza vita, Zuleyha e Sevda saranno prese dal panico.

L'occultamento del corpo e i dubbi di Zuleyha su Fikret

Il timore di andare in prigione sarà forte per Zuleyha quando realizzerà di aver ucciso un uomo. Sevda proverà a consolarla e la aiuterà a trovare una soluzione. Le due donne nasconderanno le prove del delitto, certe che nessuno le abbia viste. Zuleyha e Sevda si allontaneranno da villa Yaman con il corpo del malvivente e scaveranno una buca in cui lo nasconderanno. La ex cantante maledirà il momento in cui i ladri sono entrati in casa, ma Zuleyha avrà un'altra idea. La moglie di Demir sarà convinta che quegli uomini non fossero ladri, ma che erano stati mandati da Fikret. Il giorno dopo, tutti i collaboratori della villa si daranno da fare per sistemare i danni fatti dalla banda la sera prima.