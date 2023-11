Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 4 all'8 dicembre, confermano che Eugenio si avvicinerà sempre più all'affascinante pubblico ministero Lucia Cimmino, nel frattempo lo stesso accadrà tra Diego e Ida. Non ci sono buone notizie, invece, per i sostenitori di Clara ed Eduardo: i due proveranno a scappare assieme ma le cose prenderanno subito una pessima piega.

Eugenio si avvicina a Lucia

In queste puntate gli spettatori hanno potuto notare alcuni notevoli cambiamenti in Eugenio (Paolo Romano) rappresentato, solitamente, come un uomo molto mite e compassato.

Il magistrato, pur rimanendo fedele ai suoi principi, ha ripreso duramente sua moglie Viola (Ilenia Lazzarin) a causa del tradimento e ha sollevato Renda dal suo incarico, dopo che quest'ultimo aveva commesso una gravissima infrazione del regolamento.

Nelle prossime puntate ci sarà un ulteriore sviluppo legato a questo personaggio. A quanto pare infatti, Nicotera inizierà ad avvicinarsi sempre più alla sua collega Lucia Cimmino (Francesca Colapietro). Tale relazione era stata preannunciata dai fan da diverse settimane e pare proprio che il loro momento sia giunto. Una foto promozionale, che sta girando da giorni, mostra i due in tenera compagnia, al Vulcano, ma pare che la "nuova coppia" andrà presto ben oltre.

Clara scappa con Eduardo

Clara (Imma Pirone), in modo del tutto sorprendente, deciderà di seguire Eduardo (Fiorenzo Madonna) in un'improbabile fuga d'amore. La donna, inoltre, porterà con sé il piccolo Federico. A quanto pare però si renderà conto molto presto di aver commesso una terribile sciocchezza, tuttavia potrebbe essere ormai tardi per pentirsene.

Parallelamente a questa vicenda verrà analizzata la reazione di Alberto (Maurizio Aiello). L'uomo sarà spaventato per la sparizione del figlio ma, allo stesso tempo, infuriato con la sua ex per il suo colpo di testa. A quanto pare l'avvocato finirà per scontrarsi anche con Nicotera (Paolo Romano). Non viene chiarito il motivo, ma è probabile che il magistrato, trattandosi di un caso collegato al giovane boss Sabbiese, sarà incaricato delle indagini.

Roberto vuole separare Ida da Diego

Dopo aver regalato un dolce a Diego (Francesco Vitiello), Ida (Marta Anna Borucinska) ha raffreddato l'entusiasmo del giovane, che aveva provato un primo approccio sentimentale, tuttavia le nuove anticipazioni confermano che presto i due torneranno a riavvicinarsi. A quanto pare, inoltre, il giovane Giordano farà un'offerta alla ragazza che quest'ultima apprezzerà moltissimo.

Nel frattempo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) vedranno l'affiatamento dei due come un ostacolo ai loro piani e decideranno, in modo subdolo, di separare questa coppia. Le anticipazioni rivelano che Ferri e sua moglie riusciranno a convincere Ida a partire con loro, assieme al piccolo, per le vacanze natalizie.

I due, nonostante il piccolo successo ottenuto, saranno però consapevoli del fatto che presto o tardi il "problema" si ripresenterà. Infine all'orizzonte si paleserà un problema ben più grande, i due infatti dovranno affrontare il ritorno di Lara.