Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 4 all'8 dicembre, confermano il ritorno di Lara Martinelli. Nel frattempo Roberto e Marina faranno il possibile per separare Ida da Diego.

Alberto Palladini sarà in apprensione per la sparizione del piccolo Federico, mentre Eugenio Nicotera avrà modo di avvicinarsi a Lucia.

Ci sarà spazio anche per trame più leggere con lo "scontro" tra Samuel ed Espedito, un'inaspettata nuova alleanza tra Mariella e Serena e il ritorno a Palazzo Palladini dell'iconico presepe.

Un posto al sole, trame 4-8 dicembre: il ritorno di Lara

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) vedranno, con crescente apprensione, lo sviluppo della relazione tra Diego (Francesco Vitello) e Ida (Marta Anna Borucinska). Ferri e sua moglie faranno il possibile per tenerli separati e tireranno un sospiro di sollievo, dopo aver convinto Ida a trascorrere le vacanze con loro fuori Napoli, tuttavia presto avranno un problema ben più grave da risolvere.

Le anticipazioni delle prossime puntate sembrano confermare, seppur in modo criptico, il ritorno di Lara (Chiara Conti). Per la precisione le trame rivelano che Martinelli tornerà a perseguitare Roberto e Marina come un incubo.

Difficile anche se non impossibile che si parli solo di visioni oniriche, molto probabile invece che Martinelli si riprenderà.

Alberto si infuria

Clara (Imma Pirone) porterà avanti la sua scelta e resterà al fianco di Eduardo (Fiorenzo Madonna), la ragazza però si renderà presto conto di aver commesso un grave errore. Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello), preoccupato e al tempo stesso infuriato, per la scomparsa della sua ex e di suo figlio inizierà le sue ricerche e finirà per scontrarsi con il magistrato Nicotera (Paolo Romano).

In una storyline parallela Giulia (Marina Tagliaferri) proverà in tutti i modi a convincere Rosa (Daniela Ioia) a scendere in piazza e partecipare alla manifestazione anticamorra organizzata assieme a don Raimondo.

Eugenio si avvicina a Lucia, torna il presepe a Palazzo Palladini

Samuel (Samuele Cavallo) avrà un acceso confronto con Espedito (Antonio Conte).

Nel frattempo Diego avrà un'idea per risollevare il Vulcano.

Eugenio, deluso dalla separazione con Viola (Ilenia Lazzarin) deciderà di fare una proposta alla sua affascinante collega Lucia Cimmino (Francesca Colapietro).

Una banale lite tra Lollo e Irene, finirà per avvicinare Mariella (Antonella Prisco) e Serena (Miriam Candurro).

Come da tradizione, Raffaele (Patrizio Rispo) esporrà il suo presepe nell'atrio di Palazzo Palladini, tuttavia quest'anno avrà un aiutante speciale.