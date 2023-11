Nelle future puntate di Un posto al sole l'attenzione sarà incentrata sulle vicende di Roberto, sempre più preoccupato dalla vendetta di Marina nei confronti di Lara. Il sospetto dell'imprenditore è che possa andarci di mezzo il piccolo Tommaso ma a dare il "colpo finale" può essere Ida, la vera mamma del bambino, la quale potrebbe far perdere le sue tracce nel corso dei futuri appuntamenti con la soap opera. Intanto Viola potrebbe valutare la possibilità di riprendere in considerazione un ritorno di fiamma con Eugenio.

Occorre precisare che queste sono ipotesi e non delle vere anticipazioni ufficiali su ciò che andrà in onda.

Marina sempre più spietata nei confronti di Lara nelle prossime puntate di Upas

Marina Giordano è pronta e disposta a tutto pur di eliminare Lara dalla sua vita e da quella di suo marito. Non vuole più avere nulla a che fare con la perfida Martinelli, che si trova in carcere ma uscirà a breve. Pertanto Marina intende studiare un piano per tenerla quanto più tempo possibile in galera e non avere ostacoli nella propria vita. Un piano che farà tremare Roberto, il quale inizierà a temere che possa andarci di mezzo il piccolo Tommaso.

Roberto può scoprire che Ida è andata via con Tommaso

In effetti, la verità sul bambino non è ancora venuta a galla completamente e Ferri non sa che Ida è la vera mamma di Tommy.

La donna è preoccupata per questa faida che si è venuta a creare tra Marina e Lara, quindi potrebbe decidere di mettere in atto una fuga volontaria da Napoli e far perdere le sue tracce, per per viversi finalmente il rapporto mamma-figlio con il bambino e tenersi lontana dalle dispute che riguardano Marina, Roberto e la sua ex compagna.

Tale situazione porterebbe Ferri in una crisi di nervi, dato che l'imprenditore si è realmente affezionato al bambino e quindi scoprire di averlo perso da un momento all'altro potrebbe essere un colpo al cuore per lui.

Viola potrebbe ritornare sui suoi passi con Eugenio

Per Viola, invece, le prossime puntate saranno decisive sul piano sentimentale.

La donna ha scelto di chiudere la sua relazione con Eugenio e gettarsi a capofitto nella relazione con Damiano, credendo di essere ricambiata ma non sarà così. Il poliziotto prenderà le distanze da Viola per ritagliarsi un periodo in cui dedicarsi prevalentemente a suo figlio.

Viola potrebbe così decidere di rivalutare anche la relazione e il rapporto con il marito Eugenio, al punto da capire se vale la pena chiudere tutto da un momento all'altro oppure sia il caso di concedersi una seconda chance.