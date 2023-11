Ema Stokholma e Angelo Madonia non stanno più insieme. In un'intervista rilasciata al magazine Di Più, Stokholma ha rivelato che durante la convivenza hanno capito di non essere compatibili a livello caratteriale. Inoltre tra i motivi che hanno portato all'addio c'è stata anche l'eccessiva gelosia del ballerino professionista di Ballando con le Stelle.

La storia iniziata a Ballando con le Stelle

In un'intervista Ema Stokholma ha confermato la fine della relazione con Angelo Madonia. I due si erano conosciuti un anno fa a Ballando con le Stelle: lei era la concorrente e lui il ballerino professionista.

Ema ci ha tenuto a precisare che non si è trattata di una messa in scena ai fini del programma, anche perché avevano intrapreso una convivenza. Purtroppo, però, avendo corso troppo hanno compreso che erano incompatibili dal punto di vista caratteriale e alcuni atteggiamenti di Madonia non le sono affatto piaciuti. Inoltre Stokholma ha affermato: "La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema".

La 39enne non ha nascosto che è stato difficile prendere la decisione di interrompere la liaison: ha detto che sta ancora soffrendo molto per ciò che è successo: "Non è un momento facile".

Ema Stokholma dopo Ballando con le Stelle: 'Pratico danza classica'

Terminata l'esperienza a Ballando con le Stelle, Ema Stokholma ha detto di avere proseguire a danzare.

Grazie al ballo è riuscita a mantenere un equilibrio con sé stessa: "Pratico danza classica". La diretta interessata ha rivelato che dopo la rottura con Madonia, la danza è l'unica cosa che non l'ha delusa a differenza dell'amore. Dunque si sente in dovere di ringraziare Milly Carlucci per la bellissima opportunità che le ha dato lo scorso anno.

Madonia in silenzio, ultimo post insieme risale ad agosto

Guillermo Mariotto aveva lanciato i gossip sulla rottura tra Angelo Madonia e Ema Stokholma. Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle il giudice ha chiesto al maestro di danza di "esagerare" nelle coreografie visto che ora è single. A quel punto Milly Carlucci ha chiesto di mettere da parte i pettegolezzi ed esprimere un giudizio solamente legato alla performance con Paola Perego.

Dal canto suo Madonia ha preferito restare in silenzio. Sebbene sui social sia molto attivo non ha ancora espresso alcun commento sulla fine della relazione con Stokholma.

Le ultime immagini dei due insieme sul suo profilo Instagram risalgono alla fine di agosto, quando si trovavano in vacanza. Ema aveva risposto in un commento scrivendo "amore" seguito da un emoji di un cuore.