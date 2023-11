A Un posto al sole il piano di Marina e Roberto contro Lara sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Chissà se un colpo di scena sorprenderà il pubblico portando con sé un epilogo imprevisto: Lara potrebbe reagire alla trappola di Gabriella e così ucciderla in carcere nel corso di una colluttazione. Gabriella, infatti, tenderà una "imboscata" alla signora Martinelli, ma alla fine la vittima potrebbe essere proprio lei. Se accadesse Lara dovrebbe scontare una pena per omicidio.

Il piano di Marina e Roberto ha già dato i primi frutti

Marina, Roberto e Gabriella metteranno in atto il loro piano per sbarazzarsi di Lara.

Durante gli appuntamenti già andati in onda Roberto ha urlato nel parlatorio del carcere le sue accuse alla sua ex compagna, facendo sentire alle altre detenute che la donna aveva fatto del male a suo figlio. In questo modo Ferri ha portato a termine il primo passo del piano architettato con la moglie e Gabriella, facendo schierare tutte le detenute contro Lara. I primi risultati sono già arrivati, visto che tutte le donne dell'istituto penitenziario hanno accerchiato la signora Martinelli spintonandola e mettendole una grande paura.

La trappola di Gabriella potrebbe ritorcersi contro di lei

Presto Gabriella sarà pronta a intervenire e a togliere la vita a Lara. Probabilmente approfitterà del parapiglia di una rissa tra detenute per darle il colpo mortale.

Qualcosa, tuttavia, potrebbe andare storto e non si esclude che le cose possano concludersi in modo diverso da quanto pianificato da Roberto e la moglie. Lara ha sempre dimostrato di essere una donna forte e senza scrupoli, e potrebbe non farsi intimorire dalla rabbia delle angherie detenute reagendo in modo inaspettato.

Lara possibile autrice di un omicidio in carcere

Lara è stata presa in contropiede da Roberto con le sue accuse ad alta voce, tanto che non ha avuto neanche il tempo di controbattere. Allo stesso modo, durante l'ora d'aria, ha subito una prima aggressione inaspettata dalle altre detenute. Adesso che ha capito di trovarsi in una situazione molto scomoda, però, potrebbe darsi da fare e non lasciarsi cogliere più impreparata.

Quando Gabriella le tenderà la sua trappola per toglierle la vita, Lara potrebbe reagire molto male e togliere la vita all'amica di Marina. Alla fine di questa storia a morire potrebbe essere proprio Gabriella e pertanto Lara rimarrebbe in carcere per un periodo decisamente più lungo, visto che sarebbe accusata di omicidio.