La puntata di Un posto al sole andata in onda martedì 14 novembre si è conclusa con una scena che ha fatto discutere molto i fan. Eugenio, solitamente mite e compassato, si è lasciato prendere da un moto di rabbia e ha manifestato tutto il suo risentimento nei confronti di Viola. Questa sequenza, più che spaccare il pubblico, è stata segnata da un sostegno quasi univoco per il magistrato. Pochissimi sono stati infatti i commenti a favore della figlia di Ornella.

Molti utenti, sui social, sono andati in delirio per la reazione di Nicotera, quasi come se non aspettassero altro, a riprova del fatto di essersi appassionati molto a questa vicenda.

Il pubblico di Un posto al sole si è scatenato sui social in merito a questa vicenda. Trai vari commenti si può leggere: "Applausi per Nicotera che dice tutto quello che pensiamo a Viola" - "A muovere la bocca è l'attore che fa Eugenio, ma a parlare è il popolo di Twitter" - "Eugenio upassino doc che ha letto i commenti su Viola" e ancora: "Ma smettila Viola che non sei nemmeno più credibile". Ce n'è anche per Raffaele: "Raffaele vomitevole. Eugenio completamente sostituito".

Eugenio attacca Viola

Nell'episodio del 14 novembre Eugenio (Paolo Romano) ha smesso di indossare i panni del mite magistrato per lasciarsi andare ad una dura reprimenda nei confronti della moglie. Nicotera ha rinfacciato alla sua moglie tutte le contraddizioni in cui è incappata in questi mesi, come quella di scegliersi qualcuno con un lavoro molto più pericoloso del suo, additandola come unica colpevole della loro crisi.

In questa sua cinica analisi non c'è stato nessuno spazio per l'autocritica. Lui è la vittima e Viola colei che ha rovinato tutto. In pochi hanno ritenuto ritenuto eccessiva la sua reazione, mentre gran parte del pubblico dei social ha esultato eleggendo Eugenio a loro beniamino.

Eugenio che asfalta Viola.

Aspettavo questo momento da una vita. Grazie#upas pic.twitter.com/ZPXqFW58JT — Luisa (@lc_vittoria) November 14, 2023

“E cosa vuoi che dica io ad Antonio?” “Hai fatto tutto tu Viola” “non c’è nessun noi” “questa situazione l’hai creata tu” “vuoi che io mi faccia andar bene tutta questa situazione per semplificarti il compito con Antonio” EUGENIOOOOOOOO SEI LA NAZIONALE DEL 2006 ❤️❤️❤️ #upas pic.twitter.com/RIiEz9qwlu — Io sono poliedrica a differenza tua (@escoiooescitu) November 14, 2023

Nicotera fa da megafono per i fan di Un posto al sole

Gli sceneggiatori, solitamente attenti al sentimento del pubblico, devono avere effettivamente deciso di dare sfogo all'ira dei fan usando il personaggio di Nicotera.

Nelle sue parole si potevano infatti ascoltare molti dei commenti che si leggono da settimane nei vari gruppi dedicati a Upas. Eugenio è stato un vero e proprio fiume in piena e ha rinfacciato alla moglie il tradimento, le bugie e i sotterfugi.

Il pubblico non ha risparmiato nemmeno Raffaele (Patrizio Rispo) reo di aver subito accettato Damiano nella sua famiglia al posto di Eugenio.

Ora resta solo da capire se Nicotera cercherà di affrontare questa separazione con maggiore calma o se deciderà di ingaggiare una sorta di battaglia nei confronti della moglie. Sarà curioso anche vedere come si relazionerà il magistrato con Raf e Ornella. La coppia sembrava molto legata all'uomo, eppure nessuno dei due ha speso una parola per far riunire Viola con il marito.