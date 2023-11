Nelle nuove puntate di Terra amara dopo l'improvvisa scomparsa di Demir dalla villa, non passerà molto tempo prima che la polizia contatti Zuleyha per dirle di andare in obitorio per identificare un corpo. La polizia crederà di aver trovato Demir senza vita, ma si tratterà davvero di lui?

Intanto Umit non riuscirà a riprendersi proprio a causa della sparizione di Demir. Sarà difficile per lei credere alle parole di Zuleyha, che le giurerà di non sapere che fine abbia fatto il marito.

Anticipazioni di Terra amara nuove puntate: Zuleyha chiamata per identificare un corpo

Zuleyha sarà in ansia per la scomparsa di Demir, che sparirà nel nulla dopo un assalto alla villa. Il tutto a opera di Hakan e Abdülkadir, che si recheranno a Çukurova per vendicarsi di Demir e di Fekeli. Il primo è un vecchio amico di Hakan e tra i due ci sono stati dei conflitti per via di alcuni affari. Fekeli, invece, ha investito Erkan, il fratello di Hakan.

Qualche tempo dopo la sparizione misteriosa di Demir, Zuleyha verrà chiamata per identificare un corpo all'obitorio e la sua preoccupazione sarà che si tratti del marito. Avendo bisogno di supporto chiederà a Fekeli di accompagnarla, che cosa scoprirà?

Zuleyha caccia Umit da Villa Yaman e la lascia in mezzo alla strada

La scomparsa di Demir sconvolgerà anche Umit, perdutamente innamorata di lui. Certa che Zuleyha sappia dove si trovi e non voglia farne parola con lei, perderà la ragione.

Furiosa Umit rapirà il piccolo Adnan che userà come merce di scambio per farsi dire da Zuleyha dove sia Demir.

Altun, senza pensarci due volte, le sparerà, lasciando poi il luogo del loro scontro e dimenticandosi l'arma.

Umit agirà in quel modo dopo che Zuleyha, stanca di lei e di tutti i suoi ricatti, la butterà fuori da villa Yaman, facendole trovare le sue valigie in strada.

Fekeli accompagna Zuleyha in obitorio

Zuleyha cercherà aiuto in Fekeli dopo aver sparato a Umit ma, tornando sul luogo in cui è avvenuto il tutto, non troverà né lei né l'arma.

Sul terreno, però, ci saranno delle strisce di sangue, che faranno supporre che qualcuno abbia portato via la povera Umit.

L'ansia assalirà Zuleyha e non solo per questa scoperta. Chiamata dalla polizia, andrà all'obitorio con Fekeli per identificare un corpo, temendo che si tratti di quello di Demir.

Inaspettatamente, sul freddo tavolo non ci sarà Yaman. Anche se Zuleyha e Fekeli ne saranno sollevati, dovranno comunque continuare le loro ricerche per capire che fine abbia fatto Demir, dopo la sua strana scomparsa durante la notte dell'assalto alla villa.