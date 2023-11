Delusioni in arrivo per Viola in Un posto al sole: le anticipazioni della puntata del 27 novembre la vedranno riflettere sul rapporto con Damiano, che deluderà le sue aspettative riguardo la relazione che hanno intrapreso alla luce del sole. Non sarà facile per lei accettare che l'uomo per il quale ha lasciato Eugenio non la mette al primo posto.

Rosa soffre molto per la consapevolezza di aver perso Damiano Renda. La sua vicinanza in ospedale non era finalizzata a un ritorno con lei, ma solo dettata da un grande affetto. Ida invece capisce di non poter più pesare sulle spalle di Roberto e Marina e così decide di cercare un lavoro per ottenere l'indipendenza economica e essere in grado di gestirsi da sola.

Rosa soffre per la fine con Damiano

Damiano è innamorato di Viola ma è anche legato a Rosa, madre di suo figlio. Quando Rosa è stata ricoverata a causa della sparatoria, non c'è stato giorno che non la sia andata a trovare, dimostrandole il suo affetto e promettendole di occuparsi del piccolo Manuel.

Il suo affetto è stato frainteso da Rosa che sperava in un possibile riavvicinamento. Così però non è stato. Le anticipazioni di Un posto al sole la vedranno soffrire molto e troverà nell'amica Giulia una spalla sulla quale appoggiarsi.

Damiano delude le aspettative di Viola

Dopo un lungo periodo nel quale Viola ha cercato di reprimere i suoi sentimenti e di restare al fianco di Eugenio, ha trovato il coraggio di seguire ciò che la rende felice.

L'uomo che ama è Damiano e l'unica scelta possibile è stata quella di essere onesta, lasciando il marito.

Le anticipazioni di Un posto al sole vedranno però Viola soffrire molto per Damiano, che deluderà le sue aspettative. Anche Damiano, infatti, si troverà bloccato a un bivio: la fedeltà alla divisa o quella per il suo amico Eduardo.

Ida capirà di non poter restare per sempre a Palazzo Palladini, ospitata da Marina e Roberto. Proverà così a cercare un lavoro per raggiungere un'indipendenza economica che le consenta di farcela da sola.

Ida e Diego di nuovo vicini

La volontà di Ida di trovare un lavoro per non pesare sulle spalle di Marina e Roberto si rivela anche una nuova occasione per incontrare Diego che da sempre ha un debole per lei.

I due avranno modo di avvicinarsi molto.

Intanto, Filippo è certo di aver trovato la persona giusta in grado di dare più brio alla trasmissione radiofonica di Michele, che sta perdendo ascolti. Si tratta di Micaela, con una personalità decisamente opposta a quella di Saviani. Tuttavia, la soluzione di Filippo non piacerà affatto a Michele.