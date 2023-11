Cambio di programmazione per Terra Amara dopo domenica 17 dicembre 2023, giorno in cui andrà in onda l'ultima puntata nella fascia serale di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera saluterà il pubblico relativamente al prime time e dall'indomani andrà avanti regolarmente solo al pomeriggio, con la consueta programmazione nel daytime feriale della rete ammiraglia.

Dopo il 17 dicembre cambia la programmazione di Terra amara su Canale 5

Domenica 17 dicembre è prevista la messa in onda dell'ultima puntata serale della soap opera turca in prima visione assoluta, come sempre dalle 21:30 alle 24:20 circa.

Dalla settimana successiva, infatti, non ci sarà più spazio per gli episodi inediti nella fascia serale.

Per le serate del 24 e del 31 dicembre, infatti, i vertici del Biscione hanno scelto di programmare in prime time su Canale 5 due serate evento, incentrate sulla musica. In particolar modo, nella serata di San Silvestro sarà ancora una volta Federica Panicucci ad accompagnare gli spettatori verso l'arrivo del nuovo anno con lo show "Capodanno in musica", che andrà in onda live da Genova.

L'appuntamento con la soap opera turca prosegue solo nella fascia pomeridiana di Canale 5

L'appuntamento con la soap che vede protagonisti Zuleyha e Demir, invece, andrà avanti soltanto nella fascia del primo pomeriggio.

Dopo lo stop in prime time, la serie turca proseguirà la sua regolare messa in onda nel daytime feriale dalle 14:10 alle 14:45 circa dal lunedì al venerdì, mentre al sabato pomeriggio è confermata la puntata speciale della durata di quasi due ore e mezza, che farà da traino all'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Intanto le anticipazioni di dicembre rivelano che finirà la terza stagione della soap, la quale sta riscuotendo ottimi consensi tra il pubblico italiano, con una media di 2.8 milioni di spettatori al giorno.

Demir evade dal carcere e chiede a Zuleyha di scappare insieme nelle prossime puntate della soap

Demir, dopo essere stato ingiustamente incolpato del tentato omicidio ai danni di Umit, finirà in carcere ma grazie all'aiuto di suo fratello Fikret riuscirà ad evadere dalla prigione.

A quel punto si recherà a villa Yaman per chiedere a Zuleyha di scappare via insieme ai loro due amati bambini, per iniziare una nuova vita altrove. Un gruppo di banditi, però, farà irruzione all'interno della tenuta e seminerà il terrore, tanto da mandare all'aria i piani della coppia di Cukurova.