Sarà una settimana densa di emozioni a Un Posto al sole e come annunciano le nuove anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre Damiano sarà sospeso dal lavoro. Viola prenderà questa decisione come una vendetta da parte di Eugenio e sarà furiosa con suo marito. Nel frattempo, Rosa si preparerà a dare un taglio netto con il passato e Clara dovrà combattere con Alberto per la custodia di Federico. Eduardo, invece, si preparerà a lasciare per sempre Napoli e farà una proposta sorprendente alla donna che ama. Ida si metterà alla ricerca di un lavoro, mentre Micaela riceverà la proposta di affiancare Michele in radio.

Doccia fredda per Damiano: arriva una sospensione al lavoro

Per Damiano arriverà il momento di fare una scelta importante tra l'affetto per Eduardo e la sua divisa. Questo si ripercuoterà inevitabilmente sulla sua carriera visto che Eugenio andrà su tutte le furie quando scoprirà la decisione del poliziotto. Damiano sarà sospeso dal lavoro e questo porterà Viola a pensare ad una vendetta. La madre di Antonio sarà sicura che Eugenio abbia approfittato della situazione per prendersi la sua rivincita dopo il tradimento. La donna si preparerà ad un duro scontro con il suo ex marito e l'idea di una separazione serena si farà sempre più lontana. Nel frattempo, Eduardo si preparerà ad una nuova vita lontano da Napoli, ma l'uomo non avrà intenzione di rinunciare a Clara.

La donna riceverà una proposta inaspettata da parte di Sabbiese che potrebbe cambiare totalmente la sua vita.

Guerra aperta tra Clara e Alberto

Alberto sarà sempre più agguerrito nei confronti di Clara e non vorrà ascoltare i consigli di Niko. Il giovane avvocato farà di tutto per mediare tra i due ex per il bene di Federico, ma Palladini andrà dritto per la sua strada.

Non sarà un buon momento per Rosa che deciderà di confidare a Giulia le sue pene d'amore. La donna sarà consapevole di dover spegnere definitivamente le sue speranze nei confronti di Damiano. Anche le difficoltà economiche contribuiranno ad appesantire i pensieri di Rosa, ma dalla sua parte ci saranno Giulia e tutti gli amici che le vogliono bene.

Ida in cerca di un lavoro per non pesare su Ferri e Marina

I problemi economici tormenteranno anche Ida che vorrebbe aiutare la sua famiglia in Polonia senza pesare su Marina e Roberto. A questo proposito, la madre di Tommaso si metterà alla ricerca di un lavoro e questa sarà un'ottima occasione per incontrare Diego. Il figlio di Raffaele proverà ad accorciare le distanze con Ida e penserà ad un gesto carino nei suoi confronti, ma le cose non andranno come sperato. Ci sarà una grande novità anche a casa Cirillo, perché Filippo proporrà a Michele di essere affiancato da Micaela nella conduzione del suo programma radiofonico. Saviani storcerà il naso, ma neanche la sorella di Serena sarà entusiasta dell'idea di suo cognato.

Alla fine, però, Micaela si convincerà a sostenere un provino per la co-conduzione e cambierà totalmente idea. La ragazza sarà decisa a convincere Michele e Filippo di essere all'altezza della situazione.