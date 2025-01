Maria troverà nella stanza di Martina il veleno che ha fatto del male ad Ayala e lo consegnerà a Margarita nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che la madre di Martina sarà sconvolta all'idea che sua figlia abbia avvelenato Ayala, ma le prove saranno inequivocabili. Margarita avrà paura di ciò che potrebbe accadere a sua figlia, ma non potrà fare finta di niente e aspetterà il suo ritorno per parlarle.

Margarita cercherà la cicuta

Le prossime puntate de La Promessa si concentreranno su Ayala e Martina, che avranno degli scontri molto duri.

In una di queste discussioni, Ayala avrà una grave crisi respiratoria che farà preoccupare tutti, ma si riprenderà in poco tempo. Quando i De Lujan scopriranno che Ayala è stato avvelenato, saranno sconvolti e si domanderanno chi possa aver compiuto un gesto così imperdonabile. Martina sentirà gli sguardi puntati su di sé e metterà subito le cose in chiaro con sua madre e il resto della famiglia: lei non farebbe mai del male a nessuno. I De Lujan non avranno il coraggio di accusare direttamente Martina per l'avvelenamento di Ayala, ma la ragazza resterà l'unica sospettata. A questo proposito, Margarita si sentirà divisa tra l'amore per sua figlia e l'insistenza del suo compagno, che continuerà a essere convinto che la ragazza abbia attentato alla sua vita.

Esasperata dai dubbi, Margarita approfitterà di una passeggiata di Martina per perquisire la sua stanza in cerca di qualche prova utile. La cognata di Cruz chiamerà con sé Maria per aiutarla a cercare nella stanza di sua figlia le risposte di cui ha bisogno.

Margarita otterrà la risposta che più temeva

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Margarita entrerà nella stanza con la cameriera, che non potrà rifiutare la sua richiesta.

Tuttavia, Maria proverà a far desistere Margarita, dicendole che si sente in colpa e che non vorrebbe violare la privacy di Martina. La cognata di Cruz insisterà e alla fine lei e Maria cercheranno in ogni punto della stanza qualcosa di utile. "Ho bisogno di sapere se mia figlia ha avvelenato Ayala", dirà Margarita. Poco dopo aver iniziato a frugare nei cassetti, Maria chiamerà Margarita e le mostrerà la bottiglia di cicuta che ha trovato.

La madre di Martina sarà disperata e spaventata, ma non potrà ignorare una prova simile.

Come mai Maria sarà ancora a La Promessa?

Nelle puntate in onda in Italia, Maria ha ricevuto una lettera proveniente dal palazzo dei Duchi di Abrontes. Per la cameriera è arrivata una proposta molto importante: diventare assistente personale della duchessa e fare un notevole salto di carriera. Maria è combattuta, perché non vorrebbe lasciare Salvador e i suoi amici, ma si rende conto che una tale occasione potrebbe non tornare una seconda volta per lei. Nonostante tutto, Maria sembra più propensa a lasciare il palazzo per migliorare la sua vita e tutti appoggiano questa scelta. Tuttavia, come si evince dalle puntate spagnole, la cameriera alla fine sceglierà di restare al palazzo e al suo posto partirà Teresa, pronta a lasciarsi alle spalle il lutto tremendo di Feliciano e ricominciare altrove.