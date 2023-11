Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 20 al 24 novembre, raccontano che le cose si metteranno decisamente male per Lara. Quest'ultima sarà convinta di essere ad un passo dalla scarcerazione ma tra lei e la libertà si staglierà Gabriella decisa a fargliela pagare per ottenere il compenso pattuito con Ferri e Marina. Sullo sfondo di questa vicenda, Ida avrà modo di avvicinarsi sempre più a Diego.

Nel frattempo, verrà introdotto un nuovo personaggio: Isabella, la madre di Riccardo. La donna andrà subito d'accordo con Rossella e Michele, mentre non legherà molto con Silvia.

Pessime notizie in arrivo inoltre per Viola e Clara.

Roberto e Marina attendono che Lara venga eliminata

Nelle prossime puntate, Lara (Chiara Conti) sarà eccitatissima all'idea di tornare presto in libertà, mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) saranno infuriati all'idea che la donna possa essere scarcerata.

Nel frattempo, Gabriella (Teresa Del Vecchio) porterà avanti il diabolico piano della coppia e si appresterà a sbarazzarsi definitivamente di Lara. Quest'ultima si troverà faccia a faccia con il suo nemico e capirà subito di essere in pericolo di vita. A quanto pare Gabriella gode di un certo rispetto in carcere ed ha anche diverse alleate. Per lei quindi dovrebbe essere piuttosto semplice, "occuparsi" di Lara.

Le anticipazioni però non rivelano altro, difficile davvero pensare che Martinelli possa essere uccisa in prigione, in ogni caso solo nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Un posto al sole: Diego e Ida nuova coppia?

Mentre Roberto e Marina porteranno avanti il loro piano, Ida (Marta Anna Borucinska) vivrà un momento di grande sconforto.

La giovane mamma di Tommy troverà però il supporto emotivo di Diego (Francesco Vitiello), che si avvicinerà sempre più alla ragazza.

Dopo aver trovato Eduardo assieme a Clara (Imma Pirone), Alberto (Maurizio Aiello) porterà avanti il suo progetto per ottenere l'affido esclusivo del piccolo Federico.

Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) proveranno a parlare al piccolo Antonio (Edoardo Scafora) della loro imminente separazione.

Arriva Isabella, la madre di Riccardo

Anche se il loro matrimonio è previsto per marzo del 2024, a breve farà la sua comparsa a Un posto al sole Isabella la futura suocera di Rossella (Giorgia Gianetiempo). A prestare il volto a questo nuovo personaggio sarà Beatrice Fazi, che il grande pubblico ricorderà per il ruolo di Melina in Un medico in famiglia.

Tornando ad Un posto al sole, la donna sembrerà decisa a ricucire il rapporto con Riccardo (Mauro Racanati) e a dire la sua su alcuni aspetti del matrimonio. A quanto pare Isabella si scontrerà con Silvia (Luisa Amatucci) mentre andrà d'accordo con Rossella ed, in particolare, instaurerà un certo feeling con Michele. Difficile capire se tra i due possa addirittura nascere una storia anche perché, a quanto pare, questo nuovo personaggio, dovrebbe fare solo una breve incursione, anche se in futuro potrebbe trovare più spazio.