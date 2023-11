Le anticipazioni spagnole della soap opera La Promessa rivelano che Jana e Manuel si lasceranno andare finalmente ad una passione travolgente vivendo insieme il loro primo momento di intimità.

Lope invece riceverà una nuova importante proposta lavorativa e, a quel punto, comunicherà la sua decisione di abbandonare definitivamente il palazzo per trasferirsi a Madrid.

Jana e Manuel si lasceranno andare alla passione travolgente

Per Jana e Manuel arriverà dunque il momento di lasciarsi andare alla passione e sentirsi liberi di vivere la loro relazione, senza alcun tipo di timore.

In occasione di una festa in maschera che verrà organizzata al palazzo, i due riusciranno a far perdere le loro tracce: nessuno saprà che fine abbiano fatto, a quel punto si recheranno in una spiaggia isolata dove vivranno un momento di intimità.

Un'esperienza che difficilmente potranno dimenticare dato che su quella spiaggia Manuel si renderà conto ancora una volta che è Jana la donna con la quale vuole passare il resto della sua vita e non la moglie Jimena.

Jimena furiosa dopo la sparizione di Manuel dal palazzo

Intanto, all'interno del palazzo sarà proprio la perfida Jimena a rendersi conto dell'assenza di suo marito: constatata la cosa darà subito il grido d'allarme, mettendo in allerta anche la madre.

La duchessa di Infantes, preoccupata per il modo in cui Manuel sta trattando sua figlia, arriverà in fretta e furia al palazzo per tenere sotto controllo la situazione e chiedere spiegazioni.

Peccato, però, che la madre di Manuel non sappia nulla di questa vicenda: non osa immaginare che suo figlio si è recato in spiaggia con la sua amante.

Lope invece si ritroverà a fare i conti con una nuova importante proposta di lavoro che lo porterà a dire addio per sempre al palazzo.

Lope decide di lasciare il palazzo ed esce di scena dalla soap

Il cuoco verrà di fatti contattato per entrare a far parte del team di un importante ristorante di Madrid e deciderà di non tirarsi indietro.

Accettato il nuovo incarico comunicherà a tutti i suoi amici della Promessa che lascerà al più presto il palazzo per trasferirsi e iniziare questa nuova avventura.

L'annuncio di Lope lascerà tutti senza parole: Romulo proverà ad intervenire subito per cercare di trovare una soluzione con Alonso ed impedire che possa andare via per davvero.

L'obiettivo è quello di riaffidargli di nuovo il suo incarico all'interno delle cucine del palazzo, ma Lope resterà fermo sulle sue posizioni.

Ramona, invece, maturerà la decisione di lasciare definitivamente Lujan e tornare da suo figlio: Curro proverà a fermarla, chiedendole di salutare un'ultima volta Jana prima della partenza.