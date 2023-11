Alessandro Vicinanza tace sui social dopo le insistenti voci di crisi riguardanti una rottura definitiva con Ida Platano.

A distanza di un anno dalla scelta finale avvenuta nello studio di Uomini e donne, sembrerebbe che tra i due sia cambiato qualcosa e la lontananza di questo ultimo periodo non farebbe altro che confermare le voci di rottura.

Anche questo fine settimana i due non sono insieme e nel parlare dei suoi programmi per questi giorni Alessandro ha ignorato l'ex dama del programma Mediaset.

Voci insistenti di crisi e rottura tra Ida e Alessandro dopo U&D

La storia d'amore tra Ida e Alessandro è stata una delle più chiacchierate tra quelle nate nel corso degli ultimi tempi.

All'inizio in pochi sembravano credere in questa relazione, al punto che la stessa Tina aveva messo in discussione il loro sentimento, ammettendo di non credere al fatto che sarebbero durati a lungo.

Alla fine, contrariamente a ogni aspettativa, i due hanno dimostrato di volersi bene per davvero e questo settembre sono rientrati in trasmissione come ospiti per raccontare come stesse procedendo la loro relazione.

Tutto proseguiva nel migliore dei modi, al punto che Ida si era detta pronta anche a intraprendere una convivenza con il fidanzato e provare così a costruire qualcosa di duraturo.

Il silenzio social di Ida e Alessandro sulla presunta separazione

Dopo quell'ospitata nello studio del talk show Mediaset, però, su Ida e Alessandro è calato il gelo e la coppia non ha proferito più parola sulla loro relazione.

I fan social hanno notato che i due hanno smesso di condividere dediche d'amore e foto di coppia sui loro rispettivi profili social.

Da quasi due mesi Ida e Alessandro non si mostrano più insieme come ai vecchi tempi e tutto questo non fa altro che alimentare ancora di più le voci riguardanti una possibile crisi e addirittura una ipotetica rottura.

Alessandro ignora Ida Platano sui social: ennesimo weekend da separati

Anche questa mattina Alessandro Vicinanza è tornato a mostrarsi sul suo profilo social e ha ignorato la "questione Ida".

Il cavaliere ha parlato del sui progetti per questo fine settimana, svelando ai fan che sicuramente sarebbe passato in palestra per un allenamento, ma tacendo completamente sulla sua fidanzata che nel frattempo ha postato delle storie dal suo salone di bellezza a Brescia.

Ancora una volta i due passeranno il weekend da "separati" e il mistero sulla crisi o eventuale rottura si infittisce sempre più.