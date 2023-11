La puntata di Uomini e donne andata in onda venerdì 10 novembre ha visto Elena e Maurizio uscire dal programma dopo una discussione con Gianni Sperti. Secondo alcune indiscrezioni i due starebbero ancora insieme e sono stati visti ad una cena con altri amici a Portovenere, in Liguria. Sarebbero smentite, quindi, le convinzioni degli opinionisti del dating show che più volte hanno affermato che i due protagonisti cercavano solo visibilità e non erano interessati ad una storia. A dichiararlo è stata la ex dama Annamaria Adinolfi sul suo blog dedicato al programma televisivo.

Una nuova coppia è nata nel programma di Maria De Filippi

Maurizio ed Elena pare siano una coppia a tutti gli effetti e, contrariamente a quello che pensavano Gianni e Tina, si vedono anche al di fuori delle telecamere. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i due sarebbero innamorati e felici e hanno trascorso una serata a Portovenere, in Liguria, con alcuni amici. Annamaria Adinofli, una ex dama di Uomini e donne, ha dichiarato di aver parlato al telefono con Maurizio e ha pubblicato le foto della serata sul suo blog dedicato al programma di Maria De Filippi.

I dubbi di Gianni e Tina su Maurizio e il suo percorso a Uomini e Donne

Maurizio e Elena da qualche settimana hanno fatto parlare molto della loro conoscenza.

Il loro percorso all'interno del dating show si è concluso con la puntata andata in onda ieri, 10 novembre, su Canale 5. Maurizio era arrivato al dating show per conoscere Gemma Galgani ma dopo una breve frequentazione i due non sono andati oltre. Il cavaliere, infatti, si sentiva bloccato soprattutto dal punto di vista fisico e ha voluto fare un passo indietro.

Per Maurizio, però, sono arrivate subito altre dame in studio e tra queste c'è stata anche Elena che ha conquistato la sua attenzione.

La decisione inaspettata di Elena e Maurizio

La frequentazione tra Maurizio ed Elena ha fatto dubitare molto gli opinionisti Gianni e Tina che non hanno mai avuto molta fiducia nella buona fede del cavaliere.

Nel corso delle puntate, più volte è stato chiesto a Maurizio ed Elena di uscire dal programma e il loro rifiuto è stato inteso come una ricerca di visibilità. Il cavaliere e la sua dama hanno spiegato che la loro conoscenza era ancora agli inizi e, sebbene Elena si fosse già dichiarata innamorata, lui non se la sentiva ancora di impegnarsi seriamente con lei. Nella puntata andata in onda venerdì 10 novembre, però, qualcosa di diverso è scattato nei due protagonisti. Gianni ha iniziato con le sue frecciatine a Maurizio invitandolo a prendere una decisione, soprattutto perché Elena iniziava ad essere molto gelosa e soffriva per la mancanza di stabilità del loro rapporto. Lui ha continuato a dichiarare la sua esigenza di uscire con altre persone per rendersi conto di quello che realmente vuole.

A un certo punto, però, le cose hanno preso una piega inaspettata ed Elena ha annunciato che sarebbe andata via dal programma a fine puntata. Quando la donna è andata via, inaspettatamente, Maurizio si è tolto il cartellino e l'ha seguita lasciando lo studio.