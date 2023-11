Anita ha fornito il suo appoggio a Giuseppe Garibaldi, sempre più teso e disperato per la rotta che sta prendendo la sua relazione con Beatrice.

All'interno della casa del Grande Fratello continuano a non mancare le polemiche, le prese di posizione, i litigi e le alleanze fra i vari concorrenti dell'attuale edizione condotta ancora una volta da Alfonso Signorini.

Il supporto di Anita a Giuseppe Garibaldi

Lo stato d'animo di Giuseppe non è certamente dei migliori, questo per l'ennesimo tentativo di chiarimento avuto con Beatrice non andato a buon fine.

La sua migliore amica all'interno della casa, vale a dire Anita, ha deciso di dare conforto al calabrese attraverso una chiacchierata con il giovane. Anita ha affermato di non comprendere e di non condividere le motivazioni che hanno portato Beatrice a chiudere per l'ennesima volta con Giuseppe, la concorrente ha anche asserito: "Non so come aiutarti, più che chiedere scusa non so cosa fare". Il barman si è detto piuttosto scosso dalla decisione presa dall'attrice e ha raccontato alla sua amica le motivazioni che hanno spinto Beatrice a prendere la drastica decisione: "Si è arrabbiata perché non l'ho difesa, non ho preso le sue parti".

Anita a quel punto si è chiesta se la motivazione reale non fosse un'altra, ovvero se la causa principale della rabbia di Beatrice risalga ad una gelosia nei suoi confronti, a quel punto è intervenuta nel discorso anche Fiordaliso che si è sentita di escludere tale ipotesi.

La cantante ha infatti asserito che l'attrice abbia tante altre ragioni per essere infastidita dall'atteggiamento di Giuseppe, ma non certamente quello della gelosia nei confronti di Anita. Quest'ultima ha anche provato a convincere Garibaldi a chiedere un confronto con Beatrice, attraverso il quale chiarire con lei in maniera definitiva alcuni aspetti che generano esclusivamente incomprensioni tra i due.

A quel punto la loro relazione potrebbe riprendere in maniera più vigorosa e senza più intralci da parte di terze persone.

Il pensiero di Giuseppe Garibaldi

Dopo l'esposizione del pensiero da parte di Anita è stato proprio Giuseppe a manifestare all'amica la sua convinzione in maniera categorica: "Lei non vuole più saperne di me".

La ragazza ha provato così a rassicurare il giovane calabrese riconfermandogli la sua amicizia e la sua vicinanza, i due si sono poi stretti in un forte abbraccio, dimostrazione di quanto l'uno tenga all'altro: "Ti voglio bene, anche se ci dovessimo allontanare questo per me non cambierà mai", sono queste le parole di Anita nel tentativo di sovvertire la situazione e risollevare il morale del suo coinquilino.