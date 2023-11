Ida Platano debutta come nuova tronista a Uomini e donne, ma non ritrova in studio i suoi ex compagni Riccardo e Alessandro.

L'ex dama del trono over ha scelto di rimettersi in gioco dopo la fine della sua chiacchierata storia d'amore col cavaliere napoletano che, contrariamente ad ogni aspettativa dei fan, non si è rifatto vivo nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi per cercare di corteggiarla e riconquistarla ancora.

La nuova tronista di Uomini e donne è Ida Platano

Il debutto di Ida Platano sul trono avverrà tra mercoledì 22 e venerdì 24 novembre, quando andrà in onda la registrazione in cui si assisterà alla presentazione dell'ex volto del trono over nelle vesti di tronista.

Una decisione che ha maturato in seguito all'addio definitivo con Alessandro, il cavaliere che era riuscito a conquistare il suo cuore, al punto da convincerla ad uscire insieme dalla trasmissione di Canale 5.

In un primo momento sembrava che tutto stesse procedendo nel verso giusto, tanto che i due sono riusciti a stare insieme quasi un anno.

A settembre avevano dichiarato di essere pronti perfino ad intraprendere la convivenza, ma ad ottobre è arrivata la battuta d'arresto e l'addio definitivo.

Nello studio del talk show Mediaset nessun ritorno di fiamma tra Ida e i suoi ex fidanzati storici

Ida è ripartita da zero anche se i numerosi fan della trasmissione di Canale 5 si auguravano di assistere ad un ritorno in scena di alcuni suoi ex compagni storici.

Non solo Alessandro, ma anche Riccardo Guarnieri col quale l'ex dama del trono over ha avuto una lunga e travagliata storia d'amore che ha fatto sognare e appassionare gli spettatori del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Tutto questo non è accaduto dato che, nel corso della seconda registrazione del programma di Canale 5 dedicata al trono di Ida Platano, non c'è stato spazio per il rientro in studio dei suoi ex fidanzati storici.

Riccardo si è fidanzato, Alessandro non tornerebbe per corteggiare la sua ex

Riccardo Guarnieri ha scelto di non commentare sui social l'arrivo della sua ex fidanzata sul trono della trasmissione e, questa estate, aveva pubblicato uno scatto in cui si mostrava mano nella mano con una donna misteriosa.

Il cavaliere pugliese si è ormai fidanzato e, sebbene non abbia mai svelato il nome della sua compagna, è stato più volte paparazzato dai fan assieme a questa nuova fiamma.

Alessandro Vicinanza, invece, pur non nascondendo la sua amarezza per la scelta di Ida di rimettersi in gioco dopo appena un mese dal loro addio, ha ammesso che non tornerebbe mai in trasmissione per corteggiare la sua ex fidanzata, mettendosi in competizione con altri uomini.