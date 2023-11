Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 8 al 1° dicembre 2023 rivelano che Matilde scoprirà tutta la verità sul coinvolgimento del marito nell'incendio al mobilificio e prenderà la drastica decisione di voler chiudere con Tancredi.

La donna lascerà la villa in gran segreto, facendo perdere così le sue tracce e sparendo nel nulla per qualche ora.

Intanto Agata continuerà ad essere ostacolata dai suoi genitori, i quali non vogliono che frequenti il corso di disegno per perfezionarsi come stilista.

Matilde vuole chiudere con suo marito Tancredi nelle prossime puntate della soap

Dopo il brutto incidente che lo ha visto protagonista, Tancredi deciderà di confessare alla moglie tutta la verità sulla drammatica notte dell'incendio al mobilificio dei suoi genitori, prendendosi finalmente le sue colpe.

Un duro colpo per la donna che, solo in quel momento, scoprirà di essere stata ingannata per tutto questo tempo dal marito e non la prenderà affatto bene.

Matilde andrà su tutte le furie e si dirà pronta a voler chiudere per sempre con suo marito: non vuole stare al fianco di un uomo che l'ha ingannata e ferita.

Per tale motivo, la donna deciderà di andare via dalla villa condivisa col marito e in un primo momento farà perdere misteriosamente le sue tracce.

Nessuno saprà che fine abbia fatto, al punto che Tancredi sarà costretto a dover chiedere aiuto a Vittorio, per capire se si è rifugiata da lui.

Agata costretta a fare i conti con le ostilità dei genitori: anticipazioni Il Paradiso al 1° dicembre

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera fino al 1° dicembre rivelano che Agata si ritroverà a fare i conti con l'atteggiamento ostile dei suoi genitori, i quali rifiuteranno categoricamente l'idea che la ragazza possa partecipare ad un corso di disegno.

Seppur a malincuore, Agata si ritroverà costretta a rassegnarsi e svelerà a Roberto come stanno i fatti.

Landi, a quel punto, deciderà di intervenire in prima persona per cercare di convincere suo padre Ciro Puglisi a ripensarci e a dare questa possibilità alla figlia, dato il suo immane talento.

Vito chiede un favore a Matteo legato alla sua fidanzata Maria

Vito si ritroverà a fare i conti con una serie di impegni lavorativi imprevisti che gli impediranno di poter accompagnare Maria in una importante trasferta di lavoro.

Le trame della soap rivelano che, a quel punto, il giovane Lamantia chiederà a Matteo Portelli di sostituirlo e di essere al fianco di Maria in questo impegno fuori Milano.

Seppur con grande imbarazzo, Matteo Portelli non potrà tirarsi indietro e accetterà la proposta di Vito, dando la sua completa disponibilità.