Da settimane i fan di Uomini e donne aspettavano il nome della persona che avrebbe preso il posto di Manuela Carriero e oggi, martedì 7 novembre, è arrivato. Su Witty Tv è stato ufficializzato il debutto sulla poltrona rossa di Ida Platano, l'ex dama del trono over che d'ora in poi affiancherà Brando e Cristian nel trono classico. Ida è stata lasciata da Alessandro Vicinanza un mese fa, ma è già pronta a rimettersi in gioco nell'inedito ruolo di tronista.

Anticipazione dagli studi di Uomini e donne: Ida è la nuova tronista

Mentre agli Elios era ancora in corso la registrazione di Uomini e donne, sul web è stato ufficializzato il nome della tronista che d'ora in avanti siederà al fianco di Brando e Cristian.

Ida Platano ha annunciato di essere entrata a far parte del cast del trono classico.

Mentre il gossip da settimane narrava di una possibile crisi in corso con Alessandro, Ida già girava il filmato col quale presentarsi ai suoi futuri corteggiatori.

Dopo un lungo silenzio ha fatto sapere che la storia d'amore con Vicinanza è finita un mese fa e che a chiudere è stato lui.

Anziché piangersi addosso per questo rapporto senza lieto fine, Ida ha accettato la proposta della redazione ed è rientrata nel cast del dating show nell'inedita veste di tronista.

Il passaggio di testimone tra troniste

I fan stanno commentando la notizia del ritorno di Ida. Quasi nessuno si aspettava che potesse sostituire Manuela Carriero sulla poltrona rossa.

A distanza di un paio di settimane dal suo addio al trono, Maria De Filippi ha presentato al pubblico colei che prenderà il suo posto.

E ora il cast del trono classico è un mix di generazioni diverse: da un lato ci sono Brando e Cristian (22enni con le idee poco chiare, ma con un grande trasporto fisico nei confronti delle corteggiatrici), dall'altro c'è Ida che fino all'anno scorso cercava l'amore nel parterre "senior" del dating show.

Per la prima volta dopo un lungo periodo sul trono c'è una over 40 (Ida ne ha 42) e sarà interessante vedere come interagirà con i suoi pretendenti sia in esterna che in studio.

Maria De Filippi rivoluziona il cast del trono classico

Da quando è iniziata l'edizione 2023/2024 di Uomini e donne sono cambiate tante cose sia nel cast "senior" che in quello giovane.

Già a settembre il parterre maschile non comprendeva né Armando Incarnato né Riccardo Guarnieri (quest'ultimo si è fidanzato durante l'estate e per questo non è stato riconfermato), poi dopo qualche settimana Elio Servo ha abbandonato il programma perché stufo di litigare con Tina Cipollari.

Le anticipazioni delle puntate che ancora devono andare in onda su Canale 5 fanno sapere che anche Elena e Maurizio hanno lasciato la trasmissione insieme: la dama è stata la prima ad annunciare il suo ritiro, dopodiché il cavaliere l'ha seguita ed è andato via con lei in macchina.

A sopperire a tutti questi addii, però, sono stati alcuni inaspettati rientri nel cast: Silvio Venturato, Barbara De Santi e Marcello Messina si sono rimessi in gioco in questi mesi, ma il ritorno più spiazzante è senza dubbio quello di Ida Platano nel ruolo di tronista.