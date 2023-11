Tina Cipollari torna a Verissimo e non risparmia una frecciatina nei confronti della sua "nemica" Gemma Galgani.

L'opinionista di Uomini e donne si è raccontata nel salotto del fine settimana di Silvia Toffanin assieme al suo collega Gianni Sperti: i due hanno avuto modo di parlare anche della dama torinese.

Tina ha ribadito che, secondo lei, Gemma non sarebbe alla ricerca di un vero fidanzato bensì vorrebbe solo dei "rapporti carnali" con dei giovani pretendenti. Poi ha affermato di essersi preoccupata per la crisi di pianto che Gemma ha avuto nell'ultimo periodo.

La verità di Tina Cipollari sulla sua 'nemica' Gemma: 'Ho tremato per la sua salute'

Nel corso dell'intervista sono state trasmesse le immagini dell'ultima crisi avuta dalla dama torinese: dopo l'ennesimo rifiuto da parte del cavaliere Maurizio, era scoppiata in lacrime, tanto da far preoccupare perfino Tina.

"Ho tremato per la salute di Gemma, non potevamo essere indifferenti. Nonostante gli anni a litigare, quel giorno mi sono preoccupata: l'ho vista in un condizione mi vista prima", ha confidato Cipollari nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin.

Tuttavia, in merito al percorso della dama torinese, l'opinionista ha ammesso di non aver cambiato idea nei suoi confronti perché sostiene che sarebbe intenzionata a cercare cavalieri più giovani per soddisfare le sue esigenze fisiche.

'Cerca una cosa carnale', le parole di Tina a Verissimo su Gemma

"Lei cerca più una cosa carnale, non un fidanzato a tutto tondo. A quell'età dovrebbe cercare qualcos'altro. Lei non vuole relazionarsi con uomini della sua età lei vuole quelli di 40-45 anni, perché sono prestanti", ha dichiarato l'opinionista.

Nel corso della chiacchierata a Verissimo, l'opinionista ha avuto modo di ripercorrere anche i suoi esordi televisivi: dalle ospitate a Buona domenica di Maurizio Costanzo, fino a diventare un volto di punta del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, seguito da quasi tre milioni di fedelissimi al giorno.

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate del talk show, rivelano che sarà proprio Gemma a riavvicinarsi a un suo ex fidanzato.

Gemma Galgani si rifà avanti con il suo ex fidanzato Silvio, ma viene rifiutata e resta sola

Trattasi del cavaliere Silvio, con il quale in passato ha avuto una relazione che non è andata a buon fine.

La dama torinese proverà a riconquistarlo, chiedendogli di riprendere in mano le redini della loro frequentazione, ma qualcosa andrà storto.

Silvio non si dirà disposto a concedere una seconda chance alla dama torinese, confermando di essersi lasciato alle spalle il passato per gettarsi a capofitto in nuove conoscenze.

Gemma quindi si ritroverà a fare i conti con l'ennesimo rifiuto ma non demorderà e si dirà comunque pronta ad accogliere e ricevere nuovi pretendenti.