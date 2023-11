Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne registrate il 6 novembre rivelano che Silvio ha ribadito a chiare lettere di non essere intenzionato a frequentare nuovamente Gemma Galgani. Spazio poi alle vicende di Claudia che, questa settimana, ha avuto modo di rivedere in trasmissione un suo ex fidanzato: l'uomo si è presentato in studio per chiederle una nuova possibilità dopo la fine della loro relazione.

Gemma viene rifiutata da Silvio nell'ultima registrazione

Le anticipazioni del talk show Mediaset rivelano che nel corso della registrazione di questo lunedì pomeriggio c'è stata l'ennesima doccia gelata per Gemma, che ha fatto i conti con il sonoro rifiuto da parte di Silvio.

Il cavaliere, alla luce della relazione che in passato ci fu con la dama torinese, ha sottolineato e ribadito di non essere interessato a voler iniziare una nuova storia d'amore con lei.

Silvio considera Gemma un capitolo chiuso della sua esperienza nello studio del talk show di Canale 5, motivo per il quale non si è fatto problemi a rifiutarla e a chiudere sul nascere ogni possibile tentativo di un riavvicinamento.

Silvio ha confermato così la sua decisione di voltare pagina e andare avanti, provando così a conoscere nuove dame del parterre femminile di questa edizione.

Claudia ritrova il suo ex in studio nelle nuove puntate di Uomini e donne

Per quanto riguarda Alessio e Claudia, questa settimana la dama ha fatto i conti con il ritorno in studio del suo ex fidanzato.

L'uomo ha scritto alla redazione per mettersi in gioco tra i protagonisti del trono over, in quanto intende provare a riconquistare la sua ex fidanzata. L'ex di Claudia spera di poter avere una seconda chance dopo la fine della loro relazione e, ovviamente, tale situazione ha scatenato la reazione contrariata di Alessio.

Il cavaliere non l'ha presa per niente bene e in studio non ha nascosto la sua amarezza per la scelta della dama di provare a capire se c'è ancora qualcosa di autentico con il suo ex.

Il tronista Cristian perde due corteggiatrici

Per quanto riguarda il trono classico, le anticipazioni di questa registrazione del 6 novembre rivelano che c'è stato spazio per l'eliminazione di un po' di corteggiatrici.

Cristian, ad esempio, ha dovuto dire addio e salutare definitivamente ben due pretendenti che in queste settimane si erano messe in gioco per conquistarlo.

Le corteggiatrici non hanno gradito che il tronista sia andato a riprendere Virginia e, sentendosi messe in disparte, hanno scelto di fare un passo indietro e di rinunciare così al percorso nella trasmissione.