Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Eugenio punirà Damiano per aver fatto una scelta molto rischiosa sul lavoro. A quel punto, Viola interverrà immediatamente in difesa del suo nuovo compagno, innescando una serie di eventi che renderanno il clima ancora più teso.

Gli spettatori saranno chiamati in causa per capire se Eugenio avrà compiuto solo il suo dovere o se davvero avrà usato la sua posizione di potere per vendicarsi del suo rivale in amore.

Eugenio deve prendere una difficile decisione

Nelle puntate attualmente in corso il triangolo amoroso tra Eugenio, Damiano e Viola ha catturato l'attenzione degli spettatori di Un posto al sole.

Nonostante ci siano sostenitori di entrambe le fazioni, la maggior parte del pubblico sembra essersi schierato a favore del magistrato. Il video della reazione di Nicotera verso sua moglie è diventato virale nei gruppi dedicati alla soap con una grossa fetta di fan di Upas che ha osannato il magistrato, per aver dato voce ai loro pensieri.

Nei prossimi giorni, Eugenio farà un piccolo passo indietro per il bene del figlio, aiutando Viola a spiegare al bambino che i due non stanno più assieme. Questa breve tregua durerà pochissimo a causa di un evento inaspettato. Nel frattempo, infatti, Damiano compirà un'operazione molto pericolosa sul lavoro che metterà in seria difficoltà Nicotera. Quest'ultimo, infatti, sarà chiamato a prendere una decisione molto delicata in merito al suo operato.

Viola difende Damiano

Le anticipazioni rivelano che il magistrato sospenderà Damiano dal lavoro a causa del suo atteggiamento incauto e poco professionale. Non è chiaro come reagirà l'agente Renda dinanzi alla punizione, ma Viola accuserà il colpo e interverrà immediatamente in difesa del suo nuovo compagno. La donna incolperà Eugenio di avere utilizzato la sua posizione di potere per vendicarsi di Damiano.

Di fatto si tratta di un'accusa molto grave che va oltre la gelosia, entrando nel piano della professionalità e della legalità.

Negli anni, Nicotera è stato sempre mostrato come un magistrato irreprensibile e incorruttibile. È difficile pensare che possa usare la sua posizione per punire un rivale. Al massimo avrebbe potuto chiudere un occhio, in nome dell'amicizia per Damiano.

Ma ora, considerando Renda solo come un suo sottoposto, è lecito che applichi la legge in modo giusto e imparziale.

Un posto al sole: il pubblico contro Viola

È probabile che questa vicenda renda ancora più antipatica Viola agli occhi dei telespettatori, mentre attirerà ulteriori simpatie del pubblico su Eugenio. Va ricordato che esiste la possibilità, seppur remota, che Nicotera decida di sconfessare tutto quello in cui ha creduto negli anni pur di vendicarsi di Damiano.

La teoria, per quanto suggestiva, si scontrerebbe con la coerenza narrativa del personaggio, in ogni caso quando si scoprirà cosa ha fatto Damiano tutto risulterà più chiaro.