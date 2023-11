Tramite un post pubblicato su Instagram Veronica Peparini ha parlato delle complicanze che sta attraversando la sua gravidanza gemellare. Il chiarimento arriva dopo che il compagno Andreas Muller aveva parlato di una visita di controllo non andata bene. A quanto pare a causa di una malattia denominata sindrome da trasfusione feto fetale (una bambina è donatrice di sangue nei confronti dell'altra) c'è la necessità di svolgere degli accertamenti ogni 48 ore. La situazione potrebbe risolversi da sé, nel caso non dovesse succedere si dovrebbe ricorrere all'intervento chirurgico.

Le dichiarazioni di Veronica Peparini

Veronica Peparini ha deciso di fare chiarezza sulle complicazioni che sta attraversando la sua gravidanza. Ha spiegato che la sua è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica, ovvero che le bambine vivono in un'unica placenta ma in due sacche distinte: "I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale". Il problema potrebbe risolversi da solo, altrimenti potrebbe essere necessario ricorrere a un piccolo intervento. A ogni modo la situazione viene monitorata ogni 48 ore.

"Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora conta solamente arrivare alla fine con entrambe le piccole", ha specificato Peparini, ringraziando i medici del Bambin Gesù che l'hanno presa in cura.

Le parole di Andreas Muller

Il chiarimento di Veronica Peparini arriva dopo che Andreas Muller qualche giorno fa, in una storia su Instagram, ha informato i follower della visita di controllo che non era andata come speravano.

Come da lui spiegato tutto stava procedendo per il verso giusto fino a quel momento, tuttavia aveva invitato i follower a non creare allarmismi.

Andreas e Veronica l'annuncio della gravidanza a Verissimo

Lo scorso 5 novembre Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato l'arrivo delle gemelline nel salotto di Verissimo.

La stessa coreografa ha confidato che aveva confessato da poco la notizia ai suoi genitori, in quanto temeva che non la potessero prendere bene. Muller si è subito mostrato al settimo cielo all'idea di diventare papà, visto che da tempo desiderava mettere su famiglia con la compagna.

Nel programma di Silvia Toffanin la coppia ha annunciato che le gemelline porteranno i cognomi di entrambi i genitori.