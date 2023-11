Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda la settimana dal 13 al 17 novembre rivelano che Damiano Renda si riavvicinerà a Manuel, facendo felice la moglie Rosa. Nel frattempo Viola si sentirà messa da parte e dovrà anche fare i conti con il forte risentimento di Eugenio. Parallelamente a questa vicenda verrà svelato il destino di Eduardo che si troverà costretto a ingaggiare uno scontro con il suo ex braccio destro Tony.

Si tornerà a parlare di Roberto e Marina, i quali infatti avranno un'idea per eliminare Lara senza che nessuno possa risalire a loro due.

Per finire, in una storyline dai toni più leggeri, Filippo avrà un'idea per rivitalizzare gli ascolti del programma radiofonico di Michele.

Lunedì 13 novembre: Damiano si occupa di Manuel

Marina (Nina Soldano) sarà determinata a vendicarsi di Lara (Chiara Conti), eliminando la donna una volta per tutte. Nel frattempo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), pur condividendo i propositi della moglie, la inviterà ad attuare una strategia più ponderata.

In attesa che Rosa (Daniela Ioia) si ristabilisca, Damiano (Luigi Miele) deciderà di occuparsi del piccolo Manuel (Manuel D'Angelo).

Samuel (Samuele Cavallo) e Micaela (Gina Amarante) porteranno avanti la loro relazione clandestinamente, in modo sempre meno cauto, e questo spingerà Nunzio (Vladimir Randazzo) a dare un consiglio al suo amico.

Martedì 14 novembre: Marina fa una proposta a Gabriella

Damiano proverà a far capire a Viola (Ilenia Lazzarin) di essere ancora deciso a stare con lei, nonostante il difficile momento. Nel frattempo Eugenio (Paolo Romano), ancora troppo scosso a causa delle parole della moglie, si lascerà andare e faticherà a reagire.

L'incontro tra Marina e Gabriella Sebillo (Teresa Del Vecchio) non andrà come sperato, nel frattempo Lara sarà ansiosa di uscire di prigione.

Samuel attuerà una strategia per farsi lasciare da Speranza (Mariasole Di Maio), in modo da non essere costretto a dirle la verità.

Mercoledì 15 novembre: Rosa felice della scelta del suo ex

Rosa rimarrà piacevolmente colpita dalla decisione di Damiano di occuparsi del loro bambino. Nel frattempo Eugenio mostrerà segni sempre più evidenti di una forte ostilità nei confronti di Viola.

Eduardo (Fiorenzo Madonna) si appresterà ad affrontare Tony (Giuseppe Di Gennaro), per regolare i conti una volta per tutte.

Micaela, terrorizzata dall'idea di un fidanzamento con Samuel, incolperà Nunzio di avergli suggerito di lasciare Speranza.

Filippo (Michelangelo Tommaso) avrà un'idea brillante per rivitalizzare gli ascolti del programma radiofonico di Michele (Alberto Rossi).

Giovedì 16 novembre: Eduardo costretto alla fuga

Decisa a sbarazzarsi di Lara, Marina insisterà con Gabriella affinché accetti il suo accordo. Nel frattempo Ferri avrà un'idea migliore per ottenere lo stesso risultato.

Eduardo, costretto alla fuga da Tony e i suoi uomini, cercherà rifugio a casa di Clara (Imma Pirone).

Riccardo (Mauro Racanati), grazie all'intervento di Rossella (Giorgia Gianetiempo), prenderà una decisione a lungo rimandata.

Venerdì 17 novembre: Lara rischia di essere uccisa in carcere

Roberto e Marina attueranno un subdolo piano per scatenare le detenute contro Lara.

Dopo aver scoperto Clara in compagnia di Eduardo, Alberto prenderà una decisione molto severa per punire la sua ex.

Infine Raffaele (Patrizio Rispo) deciderà di togliersi un po' dai piedi Renato (Marzio Honorato) facendolo impegnare in un'attività salutare.