Nicholas è stato al centro di un vivace botta e risposta tra la maestra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro durante la registrazione di Amici di giovedì 9 novembre: infatti i due professori si sono punzecchiati sul penultimo posto dell'allievo nella gara e sulla borsa di studio che ha vinto in settimana. La cantante Mew, invece, è stata male per il fidanzato Matthew ma anche per la sfida che dovrà affrontare nella prossima puntata. Tutte queste vicende andranno in onda su Canale 5 nell'ottavo appuntamento speciale di domenica 12 novembre.

Le frecciatine tra i docenti di ballo

L'esibizione di Nicholas nella gara di ballo che è stata giudicata da Rossella Brescia ha dato il via a un breve ma pungente botta e risposta tra Alessandra e Raimondo.

Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda il 12 novembre, infatti, fanno sapere che la maestra Celentano ha commentato in modo atipico l'assolo dell'allievo: una "vespa pazza", è così che la prof ha definito il ragazzo al termine della performance che gli è valsa il penultimo posto in classifica.

Todaro non ha apprezzato queste parole e ha subito ricordato alla collega che in settimana Borgogni ha vinto una borsa di studio con un'importante compagnia di danza (premio che è andato anche a Marisol e a Dustin).

Tra i due docenti della scuola, dunque, continuano le frecciatine sul titolare che il siciliano ha voluto nella classe a settembre nonostante abbia studiato solo due anni.

Le reazioni dei talenti di Amici alle classifiche

Tra le altre anticipazioni dell'ottava puntata di Amici ci sono anche le reazioni che alcuni allievi hanno avuto ai verdetti dei giudici.

Matthew non ha convinto Tommaso Paradiso con la sua cover e per questo si è classificato all'ultimo posto: la prossima settimana il cantante dovrà affrontare una sfida e dovrà vincerà se vorrà rimanere nella scuola.

Il pubblico in studio ha notato che Mew era giù di morale, ma ci ha pensato il fidanzato a consolarla dicendole che ce la metterà tutta per rimanere e per dimostrare che merita il banco.

Rudy Zerbi, però, ha avvisato il titolare della sua squadra che deve iniziare a riflettere sugli scarsi risultati dell'ultimo periodo: secondo il professore Matthew avrebbe avuto un calo piuttosto pericoloso.

Incidente imbarazzante per la professionista di Amici

Un altro momento che ha creato chiacchiericcio nel corso delle riprese è quello in cui Elena D'Amario è rimasta svestita mentre ballava con Umberto Gaudino. La professionista di Amici stava dimostrando la coreografia che avrebbe dovuto eseguire l'allieva Gaia, ma durante la performance è incappata in questo incidente imbarazzante.

Tornando alle gare dell'ottava puntata, a vincerle sono stati: Dustin primo per la giurata Rossella Brescia, Kumo il migliore nell'assolo che raccontava la sua vita (ha vinto una borsa di studio a Madrid), Lil Jolie prima nelle cover con i grandi complimenti di Tommaso Paradiso, Petit vincitore della prova scrittura valutata da Giordana Angi.

Alla registrazione del 9 novembre non ha partecipato Simone: il ballerino del team capitanato da Emanuel Lo non era in studio e Maria De Filippi non ha fatto neppure un accenno alla maglia che il suo tutor gli ha sospeso durante la settimana.