Con le prossime puntate di Un posto al sole dall'11 al 15 dicembre non è escluso che Alberto possa ritrovare la sua compagna Clara, dopo che la donna è scappata via assieme a suo figlio per inseguire il suo sogno d'amore con Eduardo.

Roberto, invece, si ritroverebbe a temere il ritorno di Lara Martinelli e conoscendo molto bene la sua ex, il sospetto del ricco imprenditore sarà quello legato ad una possibile vendetta da parte della donna.

Clara rischia di essere trovata da Alberto

Clara deciderà di far perdere le sue tracce e di scappare via assieme a Eduardo, portando via anche suo figlio.

Un duro colpo per Alberto che, nel momento in cui scoprirà come stanno le cose andrà su tutte le furie e si dirà pronto a tutto pur di fargliela pagare alla sua ex compagna e riportare a casa il suo bambino.

La perseveranza e le amicizie di Palladini potrebbero portarlo a scoprire la verità sulla donna e rintracciarla nel posto esatto in cui si è rifugiata.

Il progetto di Clara rischia così di essere rovinato per sempre da Alberto che, ritrovandola, si direbbe pronto a prendersi la sua rivincita e a fargliela pagare per il gesto commesso.

Alberto Palladini può togliere il bambino alla sua ex compagna dopo la fuga

Del resto, già prima che Clara sparisse da Napoli, il perfido avvocato Palladini stava tentando in tutti i modi di ottenere l'affido esclusivo del bambino, preoccupato per la relazione tra la sua ex e il malvivente Eduardo.

Dopo questo avvenimento, Alberto si ritroverebbe ad avere ulteriori prove nelle sue mani per mettere alle strette la mamma di suo figlio e fare in modo che il bambino resti con lui, inconsapevole del fatto che questa guerra andrebbe a causare del male solo al bambino.

Per Clara, quindi, inizierebbe l'ennesimo periodo ostico della sua vita, dove si ritroverebbe a dover difendersi alla malvagità di Palladini.

Roberto Ferri teme per la possibile vendetta della sua ex Lara Martinelli

Roberto Ferri, invece, inizierebbe a temere il ritorno della sua ex Lara Martinelli nella sua vita di tutti i giorni.

Consapevole del fatto che la donna è vendicativa e disposta a tutto pur di riuscire ad ottenere i suoi obiettivi, Ferri si ritroverebbe ad avere paura per delle possibili ripercussioni dalla Martinelli, che in carcere ha rischiato di morire per colpa della vendetta di Marina.

In effetti, se la verità sull'aggressione in prigione dovesse venire a galla, non è escluso che Lara possa decidere realmente di farla pagare ai coniugi Ferri, in particolar modo a Marina, che si ritroverebbe nuovamente in serio pericolo nelle mani della sua pericolosa nemica.