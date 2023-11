Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 13 al 17 novembre rivelano che Marina contatterà la sua amica Gabriella affinché questa si "occupi" di Lara.

Ferri non disdegnerà del tutto tale piano, ma avrà in mento un modo diverso per far sì che questo possa funzionare senza che nessuno possa mai risalire a loro due.

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 novembre: Marina vuole vendetta

La scoperta che Lara (Chiara Conti) ha fatto del male al piccolo Tommaso (Luigi De Feo) sembra aver legittimato, nella mente di Marina (Nina Soldano), il suo intento di uccidere la rivale.

Anche Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che si è mostrato molto più riflessivo in questa fase, alla notizia dell'avvelenamento del bambino ha deciso di sbarazzarsi di Martinelli, ma come farlo?

Nelle prossime puntate Marina deciderà di rivolgersi a Gabriella Sebillo. L'imprenditrice sarà intenzionata ad affidare alla sua vecchia conoscente il "delicato compito" di sbarazzarsi di Lara.

Chi è Gabriella Sebillo?

Nelle puntate andate in onda all'inizio del 2020, Fabrizio Rosato venne accusato dell'omicidio di suo zio Sebastiano, ma poi si scoprì che ad ucciderlo era stata Gabriella. Inizialmente presentata come una brava donna, amica d'infanzia di Marina, in seguito si scoprì che in realtà aveva aiutato la famiglia Rosato a coprire l'omicidio di Arturo.

La donna, inoltre, negli anni, aveva covato un forte risentimento verso Sebastiano e suo nipote. Quando venne fuori la verità Gabriella minacciò di uccidere anche Marina, ma venne poi imprigionata. Attualmente, salvo colpi di scena, tale personaggio dovrebbe essere ancora in carcere. In ogni caso, l'imprenditrice Giordano la contatterà per proporle di eliminare Lara.

Ferri vuole scatenare le detenute contro Lara

L'incontro tra Marina e Gabriella non andrà come sperato; quest'ultima, infatti, non sembrerà molto propensa ad accettare l'accordo. Nel frattempo, Ferri proporrà un'alternativa al piano di sua moglie. In effetti, se Gabriella dovesse uccidere Lara in carcere in prima persona o attraverso un'altra detenuta, ci sarebbe sempre la possibilità che le indagini portino ai mandanti.

Ferri avrà invece una geniale intuizione per uscirne puliti. Lui e Marina, grazie al prezioso aiuto di Gabriella, metteranno Lara in cattiva luce con le detenute per far sì che se ne occupino loro, di propria iniziativa. All'imprenditore e sua moglie potrebbe bastare far emergerà la notizia vera che Lara ha avvelenato un bambino per scatenarle contro le altre prigioniere. A questo punto, infatti, Martinelli rischierebbe un linciaggio in carcere. La sensazione però è che tale piano non andrà a buon fine, anche se solo prossimamente se ne saprà di più.