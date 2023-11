L'appuntamento di Terra amara in onda in prima serata domenica 12 novembre vedrà Fekeli in ospedale dopo essere stato colto da un infarto e Cetin accuserà proprio Fikret del malore avuto da Ali Rahmet. In seguito la zia Luftiye riuscirà a dimostrare al nipote che la madre non venne mai stata abusata da Adnan senior.

Fekeli finisce in ospedale dopo l'infarto

Terra Amara torna con una maxi puntata nella prima serata di domenica 12 novembre. Le trame riprenderanno dal momento in cui Fekeli sarà colto da un infarto dopo aver scoperto che Fikret è il responsabile dell'attentato fallito all'azienda della famiglia Yaman.

Ali Rahmet dopo aver trovato dell'esplosivo nel covo del nipote si accascerà a terra. Fortunatamente con lui ci sarà la Lütfiye che lo soccorrerà prontamente.

Nel corso della puntata del 12 novembre Fekeli verrà trasportato in ospedale e le sue condizioni appariranno subito critiche. L'uomo grazie alle cure di Mujgan e Umit riuscirà a salvarsi.

Cetin si scaglia contro Fikret in ospedale

In ospedale giungeranno anche Cetin e Fikret e tra loro andrà in scena uno scontro molto violento. Sarà Cetin ad accusare Fikret di essere il responsabile dell'infarto di Fekeli. Giungerà anche Demir, il quale si troverà di fronte a questa scena e solo l'intervento di Lutfiye riuscirà a disinnescare il nipote convincendo a tornare a casa.

Nel frattempo a Cukurova tutti quanti commenteranno le dichiarazioni rilasciate sui giornali da Fikret in merito ai presunti abusi di Adnan senior nei confronti di sua madre. Sermin e Fusun invece metteranno al corrente Luftiye dei trascorsi di Mujgan con Zuleyha.

Fikret scopre che Adnan non ha abusato della madre

Il colpo di scena in questa puntata di Terra amara, avverrà nel momento in cui Luftiye farà leggere a Fikret le lettere che si scambiavano la madre e Adnan Yaman.

Questo carteggio dimostrerà che i due erano innamorati. Quindi il padre di Demir non ha mai abusato di Safiye. Questo cambierà le carte in tavola. Anche Demir e Zuleyha verranno messi al corrente di questo carteggio: Adnan era un donnaiolo, ma non un abusatore. Zuleyha riuscirà a mettere le mani su queste lettere e Demir deciderà di renderle pubbliche, in modo da salvaguardare la reputazione del padre e di tutta la famiglia Yaman.

Fikret intanto, penserà di andarsene in Germania.

Le puntate successive

Nel corso delle puntate successive, Fekeli tornerà a casa dall'ospedale e scoprirà che il nipote non è andato in Germania come aveva fatto credere.

Per questo, Ali Rahmet studierà un piano per farlo venire allo scoperto e lo farà con l'aiuto di Demir.