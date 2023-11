Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap tv Un posto al sole, trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, Alberto andrà da Clara e non sarà felice di trovarla insieme a Eduardo che si è rifugiato a casa sua. Intanto Samuel farà di tutto per farsi lasciare da Speranza così da iniziare una storia seria con Micaela.

Nel frattempo in carcere Lara sarà vista con diffidenza dalle altre detenute grazie a un'idea di Roberto e Marina.

Damiano decide di prendersi cura di Manuel

Nella puntata di Un Posto al sole in onda lunedì 13 novembre Ferri cercherà di ponderare bene ogni decisione su Lara, al contrario di Marina che invece vorrà vendicarsi al più presto e per portare a termine tale proposito non si porrà alcun limite: Roberto allora proverà a far ragionare la moglie. Intanto Damiano capirà che è giunto il momento di prendersi cura di Manuel. Nel frattempo il giovane Samuel proseguirà i suoi incontri clandestini con Micaela, pertanto Nunzio non potrà che essere preoccupato per l'amico, quindi sceglierà di confrontarsi con lui.

Nell'episodio in onda martedì 14 novembre Renda proverà a supportare sia Rosa che il figlio. Nel frattempo Eugenio sarà profondamente deluso dal comportamento tenuto dalla moglie Viola.

In tutto questo Marina Giordano si vedrà con Gabriella, ma l'esito non sarà quello da lei sperato. Intanto Samuel farà di tutto affinché Speranza lo lasci.

Eugenio arrabbiato con Viola

Secondo le anticipazioni di mercoledì 15 novembre Rosa sarà contenta del fatto che Damiano ha finalmente deciso di occuparsi di suo figlio. Intanto non si sarà placherà la rabbia di Nicotera verso la moglie Viola.

Inoltre per Eduardo sarà arrivato il momento di risolvere le questioni rimaste aperte con Tony. Micaela invece sarà infuriata con Nunzio dopo aver appreso che ha spronato Samuel a lasciare Speranza per mettersi con lei.

Nella puntata di giovedì 16 novembre Marina confiderà che Gabriella darà il suo assenso all'accordo da lei proposto, ma Ferri però proporrà qualcosa di diverso anche se altrettanto efficace.

In tutto questo Eduardo fuggirà da Tony che dagli altri malviventi che vogliono di vendicarsi di lui, così si nasconderà a casa di Clara. Nel frattempo Rossella inciterà Riccardo a porre in essere un' iniziativa che finora ha sempre rimandato.

Raffaele non gradisce la presenza ingombrante di Renato

In base agli spoiler di venerdì 17 novembre, l'idea dei coniugi Ferri inizierà a portare i primi frutti, infatti le altre detenute dell'istituto penitenziario vedranno con diffidenza Lara. Intanto Palladini si recherà nell'abitazione di Clara e sarà sconvolto quando la troverà insieme a Sabbiese, per tale motivo Alberto deciderà di punire la donna. Infine Raffaele non gradirà la presenza troppo ingombrante di Renato e gli troverà un impegno che gli occuperà molto tempo.