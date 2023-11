Continuano le vicende di Un posto al sole e nel corso della settimana che va dal 27 novembre al 1° dicembre Damiano verrà sospeso dal servizio. Sarà Eugenio a prendere questa scelta a causa di una decisione di Damiano, che si ritroverà a scegliere tra l'amore per il lavoro e l'amicizia che lo lega al pericoloso Eduardo. Vista la sospensione probabilmente sceglierà la seconda. Viola, però, crederà che Eugenio l'abbia sospeso solo per ripicca personale, visto che ha scoperto che lei ha intrattenuto una relazione con il poliziotto.

La scelta di Damiano

Rosa Picariello troverà il coraggio di confidare a Giulia Poggi il suo dolore per aver capito che la sua storia con Damiano è ormai conclusa. La donna, seppur con fatica, cercherà di riprendere in mano la sua vita e darà un taglio netto al suo passato, ma non mancheranno i problemi. Dovrà fronteggiare le prime difficoltà economiche. Anche per Viola non mancheranno i momenti difficili: si ritroverà a vivere la sua nuova storia d'amore con l'agente in maniera del tutto diversa da come se lo aspettava. Anche Damiano vivrà il momento con estrema fatica: sarà costretto a decidere tra l'amore per il suo lavoro e l'amicizia che da tempo lo lega a Eduardo. La sua decisione irriterà parecchio Eugenio che alla fine deciderà di sospenderlo dal servizio.

La scelta del magistrato sarà un nuovo motivo di scontro tra lui e Viola.

Niko cercherà invano di mediare tra Alberto e Clara e proverà a convincere Palladini a non usare misure drastiche contro la madre di suo figlio proprio per salvaguardare il bambino. Eduardo farà una proposta a Clara che potrebbe cambiarle per sempre la vita, infatti Sabbiese deciderà di lasciare per sempre Napoli e proprio per questo Clara farà una scelta del tutto inaspettata.

Il nuovo interesse di Diego

Ida comincerà a guardarsi intorno alla ricerca di un lavoro. La ragazza vorrà spedire dei soldi alla sua famiglia e non gravare troppo su Ferri e Marina. Diego accorrerà in aiuto di Ida con la speranza di poter accorciare le distanze con lei, ma alla fine le cose non andranno come sperato.

Michele Saviani scoprirà con stupore che ad affiancarlo in radio potrebbe essere Micaela Cirillo.

La ragazza dapprima snobberà la proposta di Filippo, ma alla fine si lascerà convincere da Serena a provarci. Dopo qualche difficoltà iniziale la gemella comincerà la sua collaborazione in radio avrà bene in mente cosa fare per risollevare le sorti del programma di Michele. Intanto tra Guido e Michele si riaccenderà ancora lo scontro a causa di un incidente di Lollo a scuola.