Nella soap Un posto al sole nel corso della settimana che andrà dal 9 al 13 settembre Alberto sarà schiacciato dai sensi di colpa e si pentirà di aver tradito Eduardo, cominciando a temere per la propria vita. Magdalena e Roberto testimonieranno al processo mettendo in cattiva luce Ida. Tra Guido e Claudia le cose andranno sempre meglio nonostante i tentativi di Silvia di far allontanare la sua vecchia amica attrice.

Le indagini della magistratura

Dopo l'attentato a Eduardo Sabbiese, la magistratura inizierà a indagare per capire chi possa aver rivelato al boss Torrente il luogo in cui era nascosto con la sua nuova famiglia.

Per questo motivo Alberto Palladini comincerà a sentire il peso delle conseguenze delle proprie azioni e inizierà a temere sia per la sua libertà, nel caso in cui la polizia arrivi a lui, sia per la sua vita, essendo braccato dai camorristi e colpevole di aver fatto fallire il piano del boss di eliminare definitivamente Eduardo Sabbiese.

Le mosse di Roberto Ferri

Roberto farà di tutto per convincere Lara a ritrattare la sua deposizione in modo da mettere Ida in difficoltà, ma la donna sarà irremovibile. Nonostante il parere contrario di Marina l'uomo si rivolgerà a Filippi e Serena per fare loro una spiazzante proposta: adottare Tommaso. Deciso a riavere il piccolo nella sua famiglia giocherà tutte le sue carte e testimonierà anche al processo contro Ida aggravando ulteriormente la sua posizione.

Oltre a Roberto, anche Magdalena in tribunale, durante il processo, screditerà Ida facendola passare per una madre snaturata. Sarà Diego poi a consolare la ragazza offrendole una cena.

Intanto Mariella dovrà prendere atto delle scelte sentimentali del marito. Dopo il ritorno a Napoli di Claudia, infatti, Guido e quest'ultima saranno decisi a vivere serenamente la loro nuova storia d'amore.

A nulla serviranno nemmeno i tentativi di Silvia di far allontanare la sua vecchia amica da Guido per salvare il suo matrimonio. Questa nuova situazione scatenerà un clima di sofferenza per Mariella che dovrà convincersi una volta per tutte che il suo matrimonio è giunto al capolinea. Samuel invece, deluso e affranto per la decisione di Micaela elaborerà un piano per potersi riavvicinare a lei.

Manuela invece continuerà ad ignorare Costabile dopo il suo tradimento.

La relazione tra Niko e Valeria si farà sempre più stabile. La donna continuerà a plagiare Niko affinché tenga lontano Renato dalla loro vita e sembrerà riuscirci. Nunzio invece, desideroso di vedere Diana felice le proporrà di ricominciare a lavorare partendo dalla ristrutturazione di Caffè Vulcano.

Ipotesi sul destino Alberto

Dopo quanto accaduto con Eduardo Sabbiese, non è ancora chiaro quale sarà il destino di Alberto Palladini. L'avvocato, colpevole di essersi avvicinato alla camorra pur di riavere suo figlio tutto per sé, è finito in un vortice di eventi che hanno travolto la sua vita. La magistratura ha avviato un indagine che ben presto porterà a lui, il boss Torrente intanto potrebbe decidere di vendicarsi di lui per aver difeso in extremis Eduardo salvandogli la vita.

Non si esclude neanche l'ipotesi che possa essere proprio Sabbiese a mandarlo in galera denunciando lo stesso Palladini come mandante dell'attentato contro di lui per mano della camorra.