Per la prima volta dopo diversi anni gli allievi di Amici non hanno trascorso il Natale in casetta. Cantanti e ballerini si sono riuniti alle loro famiglie per qualche giorno, condividendo momenti di divertimento e serenità. Mida, ad esempio, è andato in discoteca e ha cantato a squarciagola il suo inedito "Rossofuoco", Lil Jolie ha riabbracciato un'amica in stazione e lo stesso hanno fatto tutti gli altri nell'attesa di tornare al lavoro.

La scelta della produzione del talent

Non accadeva da anni che gli alunni di Amici passassero le feste fuori dalla casetta che li ospita per tutta la durata del loro percorso nella scuola.

Lo scorso 24 dicembre, però, i cantanti e i ballerini della classe sono tornati a casa e hanno riabbracciato parenti e amici dopo mesi di lontananza.

Come dimostrano alcuni video che sono stati caricati sui social, ad esempio, Lil Jolie si è ricongiunta a una persona cara in stazione, mentre Mida è partito insieme a Nicholas, i due hanno registrato un breve video dall'aeroporto.

Mida a Natale si è recato in discoteca con un gruppo di amici e lì si è ritrovato a cantare "Rossofuoco", ovvero l'inedito che ha impazzato sul web e nelle classifiche di streaming per un lungo periodo.

L'ospitata di gruppo su Canale 5

Anche se i titolari non hanno pubblicato nulla sui loro profili social (probabilmente su richiesta della produzione di Amici), ci hanno pensato le persone a loro care a far sapere che sono tornati a casa per qualche giorno.

Ancora non si sa a quando è fissato il rientro dei ragazzi in casetta, ma quasi sicuramente avverrà a breve perché tutti loro il 31 dicembre saranno ospiti di Capodanno in musica, il programma Mediaset condotto da Federica Panicucci per attendere l'arrivo del 2024.

Mida, Mew, Holden, Dustin, Lil Jolie, Petit, Kumo, Marisol e tutti gli altri si esibiranno a Genova, alternandosi al resto del cast che Canale 5 ha voluto per questo evento speciale.

La programmazione di inizio 2024

Per quanto riguarda le nuove puntate, invece, si sa che il 7 gennaio andrà in onda il 15° speciale di Amici 23 (ma verrà registrato con qualche giorno d'anticipo).

Nel primo pomeriggio di lunedì 8 ricominceranno i daytime e il racconto della vita degli allievi sia in casetta che nella scuola.

Al rientro dalla pausa natalizia, inoltre, Petit e Martina affronteranno la sfida che hanno in sospeso da qualche settimana, mentre tutti gli altri parteciperanno alle consuete gare per riconfermarsi nella classe e sperare di accedere alla fase serale.