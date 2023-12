Sono iniziate le vacanze di Natale anche per i ragazzi di Amici: i cantanti e i ballerini della classe hanno salutato il pubblico il 22 dicembre e dato appuntamento al primo speciale del 2024, in onda il 7 gennaio ma registrato con un po' d'anticipo. Al rientro dalla pausa dovranno essere chiarite diverse questioni, come quella dell'assenza di Ayle e Holden alla festa di fine anno che c'è stata in casetta o come i verdetti delle sfide di Petit e Martina.

In stand-by la programmazione del talent

Si è conclusa ieri, venerdì 22 dicembre, la prima parte dell'edizione numero 23 di Amici: il daytime che è stato trasmesso in tv poco più di 24 ore fa, infatti, è stato l'ultimo di quest'anno per il talent-show condotto da Maria De Filippi.

I fan del programma, dunque, dovranno fare a meno dei loro beniamini per circa due settimane: il ritorno su Canale 5, infatti, è previsto domenica 7 gennaio con il 15° speciale della stagione (che dovrebbe essere registrato il giovedì o il venerdì precedente, ma la data ufficiale non è ancora stata svelata).

Per quanto riguarda le puntate pomeridiane, invece, torneranno a far compagnia ai telespettatori da lunedì 8 al consueto orario (le 16:10 circa, dopo Uomini e donne).

I nodi da sciogliere al rientro

Al ritorno dalle vacanze di Natale, dunque, alunni e professori dovranno far fronte ad una serie di questioni che sono rimaste in sospeso negli ultimi giorni.

Petit e Martina, ad esempio, sono in sfida dopo aver partecipato ad un compito di squadra che assicurava l'immunità solo ad uno dei talenti in gara (Mew ha vinto per sé e per i compagni Mida e Sarah): spetterà ai giudici esterni decidere se i due cantanti potranno continuare il percorso nella scuola di Amici oppure no.

Un altro tema che sta molto a cuore ai fan del talent-show è il futuro di Holden e Ayle: i due titolari, infatti, non hanno preso parte al pranzo di Natale che c'è stato in casetta (erano gli unici assenti) e c'è chi si interroga sul motivo di questo forfait.

Il giovane Joseph Carta, inoltre, di recente ha avuto un duro faccia a faccia con Rudy (suo tutor) e tra il pubblico c'è chi teme che possa essere stata mandato via visto che non ha partecipato alla festa di fine anno con tutti gli altri componenti della classe.

Appuntamento su Canale 5 per Capodanno

Prima di tornare con i consueti appuntamenti domenicali e quelli dal lunedì al venerdì, però, i ragazzi di Amici parteciperanno ad un evento speciale.

Tutta la classe, infatti, sarà ospite di "Capodanno in musica", lo show che andrà in onda da Genova la sera del 31 dicembre: Federica Panicucci presenterà i cantanti e i ballerini della scuola al pubblico che riempirà la piazza centrale della città ligure.