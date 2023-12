Le trame della quarta e ultima stagione di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo momento complicato della sua vita dopo aver scoperto che qualcuno ha avvelenato gli animali presenti all'interno della fattoria Yaman.

Un durissimo colpo per la donna che si mostrerà a dir poco disperata per quello che è successo, tanto da decidere di indagare per cercare di capire la verità dei fatti. E ancora una volta la donna chiederà aiuto a Mehmet, l'uomo che si è presentato in città sotto falso nome, dato che in realtà è Hakan.

Zuleyha scopre che gli animali della fattoria sono stati avvelenati

Lutfiye e Zuleyha verranno svegliate nel cuore della notte e informate della grave situazione che si sta verificando all'interno della fattoria Yaman. Tutti gli animali stanno malissimo dopo essere stati avvelenati e rischiano di morire da un momento all'altro.

Nessuno sa cosa sia successo loro e chi possa avergli fatto del male: al suo arrivo la signora di Cukurova si ritroverà a fare i conti con una scena straziante, dato che tutti gli animali si mostreranno sofferenti.

Zuleyha, dato che Fikret non è presente sul posto, deciderà di chiedere aiuto a Mehmet: l'uomo non si farà scrupoli ad intervenire e a darle una mano per cercare di risolvere questa intricata situazione.

Zuleyha disperata per gli animali: anticipazioni Terra amara 4^ stagione

Le anticipazioni della quarta stagione finale della soap rivelano che Zuleyha si mostrerà disperata e preoccupata per quello che è successo: sa benissimo che qualcuno si è intrufolato all'interno della tenuta per far del male agli animali, ma non sa di chi si tratta.

Gli stessi operai non hanno visto nulla e non saranno in grado di indicare il nome del presunto responsabile di quella che è considerata una vera e propria sciagura.

Non si esclude, però, che Hakan possa avere dei sospetti in merito a questa vicenda e aiutare così la signora di Cukurova a risolvere questo giallo.

La svolta sentimentale di Zuleyha dopo un passato burrascoso

La presenza di Mehmet/Hakan quindi diventerà sempre più importante all'interno della vita della ignora di Cukurova, pronta a riprendere in mano le redini del suo destino dopo il decesso di Demir Yaman [VIDEO].

Il ricco imprenditore verrà ritrovato morto dopo la sua sparizione nel nulla: qualcuno lo ha fatto fuori definitivamente e il suo corpo verrà ritrovato all'interno di un capannone abbandonato.

A questo punto, però, i fan della soap opera si augurano che Zuleyha possa ritrovare la sua felicità nel finale della quarta stagione assieme ad Hakan e riuscire così a lasciarsi alle spalle un passato tormentato dal punto di vista sentimentale.