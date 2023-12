Tra le anticipazioni più rilevanti della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv il 3 dicembre ci sono quelle sugli allievi che rischiano il banco: Ayle è in sfida per l'ultimo posto nella gara e Dustin ha la maglia sospesa per volere di Alessandra Celentano. Nicholas, invece, ha battuto il suo avversario ma ha perso una persona cara: Holy Francisco è stato infatti eliminato da Anna Pettinelli e il ballerino non ha trattenuto le lacrime.

La sfida 'congelata' una settimana fa ad Amici

Lo speciale di Amici che è stato registrato giovedì 30 novembre andrà in onda domenica 3 dicembre ma molti fan sanno già cosa è successo grazie alle anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno.

Nicholas ha affrontato e vinto la sfida che Nancy Berti aveva congelato una settimana fa: il titolare si è confrontato con Michele su diverse coreografie e alla fine è riuscito a riprendersi la maglia. Per il ragazzo, però, poco dopo è arrivata una brutta notizia: il suo caro amico Holy Francisco è fuori dalla scuola definitivamente.

Anna Pettinelli ha rispettato quanto aveva detto in un recente daytime: se il cantante fosse arrivato un'altra volta ultimo nella gara cover, lei l'avrebbe eliminato.

Il talento dai capelli rossi, dunque, non è più nella classe e per ora il suo banco non è stato assegnato ad un'altra persona.

Chi ha assistito alle riprese di questo speciale fa sapere che Nicholas ha pianto tanto per l'uscita di Holy, anche durante le pause pubblicitarie.

Sospensione a sorpresa ad Amici

L'eliminazione di Holy ha fatto finire a rischio un altro componente della squadra capitanata da Anna Pettinelli. Ayle, che era penultimo in classifica, è scivolato giù di un posto ed è andato di diritto in sfida: la prossima settimana il cantante dovrà battere un avversario per riconfermarsi nella classe di Amici.

Un altro allievo che è in bilico per volere della sua insegnante è Dustin: la maestra Celentano ha deciso di sospendere la maglia del ballerino come "punizione" per un compito mal eseguito. Come da regolamento, il danzatore di origini australiane ha lasciato lo studio ed è rientrato in casetta mentre la registrazione dell'undicesima puntata era ancora in corso.

Holden, invece, è riuscito a convincere Rudy Zerbi a ridargli la felpa che gli aveva tolto nello speciale precedente come provvedimento per le mancate pulizie della casetta.

Scontri tra insegnanti ad Amici

La puntata di Amici che i telespettatori vedranno il 3 dicembre è stata ricca di litigi: molti professori, sia di canto che di ballo, si sono scontrati per difendere i loro allievi tra una gara e l'altra.

Alessandra ha discusso sia con Emanuel Lo che con Raimondo: con il primo la maestra Celentano ha avuto da ridire per il compito di hip-hop che ha assegnato a Dustin, con il secondo c'è stato un nuovo battibecco su quanto Nicholas meriti o meno di studiare nella scuola.

Anche tra Anna e Rudy ci sono stati un paio di diverbi, prima sull'eliminazione di Holy e su quanto Pettinelli l'abbia aiutato durante la settimana, la seconda sul cambio di squadra di Matthew.

Gli ospiti dell'undicesimo speciale, infine, sono: Rose Villain, Giovannino di Tu sì que vales, Nek, Beppe Vessicchio, Francesco Mariottini ed Irma Di Paola.