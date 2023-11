Si sono svolte questo giovedì 30 novembre le riprese dell'11^ puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica 3 dicembre. Le anticipazioni che stanno circolando in rete (in particolare sulle pagine Twitter Amici News e Gossip Tv) fanno sapere che Holy Francisco è stato eliminato: Anna Pettinelli in settimana l'aveva avvisato che se fosse arrivato di nuovo ultimo nella gara l'avrebbe mandato a casa. Nicholas, invece, ha vinto la sfida contro Michele ed è rimasto nella scuola.

Confronto decisivo per il ballerino di Amici

Nel corso della scorsa puntata di Amici la giurata Nancy Berti aveva "congelato" la sfida tra Nicholas e Michele dopo tre esibizioni a testa: i ballerini hanno eseguito due loro cavalli di battaglia ma anche un'improvvisazione sullo stile di danza più congeniale all'altro.

Indecisa sul verdetto, dunque, l'esperta ha rimandato il tutto alla registrazione che si è svolta nel pomeriggio di questo giovedì 30 novembre, quando i due ragazzi si sono confrontati su alcune coreografie. Dopodiché la giudice si è espressa a favore di Nicholas, che quindi ha battuto il suo avversario ed è rientrato di diritto nella classe.

Gare decisive per alcuni alunni

Un'altra anticipazione che i fan di Amici aspettavano da giorni è quella sulla gara di canto, decisiva per il percorso di un allievo del team Pettinelli.

Al termine della scorsa puntata, infatti, Anna aveva avvisato Holy Francisco che se si fosse classificato ultimo un'altra volta lei avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di mandarlo a casa.

L'alunno ha scelto la cover da eseguire (solitamente viene assegnata o dai professori o dalla produzione), dopodiché si è affidato al parere del giudice esterno e al voto che gli ha dato. Il talento ora ha concluso la sua esperienza nel programma perché è stato definitivamente eliminato.

Tutti i titolari della classe hanno partecipato alle consuete gare, proponendo agli esperti di canto e di danza delle performance con le quali hanno cercato di riconfermarsi nel cast almeno fino alla prossima settimana.

Incertezza sul futuro del cantante Holden

Oltre a Holy Francisco e a Nicholas, c'è un altro allievo di Amici che nella puntata precedente è finito a rischio. Rudy Zerbi aveva infatti deciso di sospendere la maglia di Holden come provvedimento disciplinare per il suo mancato contribuito nelle faccende domestiche.

Il cantante, Ayle e Mida (gli altri due titolari votati dai compagni come quelli che puliscono meno la casetta) in settimana hanno quindi dovuto tenere in ordine le aule della scuola, la cucina e l'abitazione che li ospita; Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, infatti, hanno optato per una punizione più leggera rispetto a quella che il collega ha pensato per Joseph Carta.