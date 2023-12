Fadik nella quarta stagione di Terra amara avrà due figli con Rasit e si chiameranno Kenak e Filiz. Zuleyha sarà presente quando la domestica comunicherà a suo marito di essere incinta e Rasit sarà al settimo cielo. A dispetto di un inizio che sembrava poco promettente, Fadik e Rasit resteranno insieme fino alla fine. Kenak diventerà un ufficiale dell'esercito, mentre Filiz riuscirà ad affermarsi come avvocatessa.

La bella notizia della gravidanza di Fadik

Durante gli appuntamenti della prossime stagione della soap, Fadik inizierà ad avere dei malori a cui non darà peso, ma presto scoprirà che una bellissima novità è in arrivo per lei.

Un giorno, preparando la zuppa, la domestica si sentirà di nuovo male e Zuleyha lo noterà subito. La padrona di casa chiederà a Fadik cosa succede e lei confiderà che oltre ad avere un ritardo soffre spesso di nausea. I sintomi saranno chiari: la domestica è incinta. Zuleyha sarà molto emozionata per la novità e abbraccerà la sua collaboratrice, augurandole il meglio. La futura mamma chiederà un consiglio alla signora su come poter dare la bella notizia a Rasit e poco dopo le due donne andranno da lui in giardino. Fadik comunicherà la notizia a suo marito offrendogli dei confetti e quando saprà che diventerà padre, l'uomo sarà al settimo cielo.

I due figli di Fadik e Rasit riusciranno a realizzarsi professionalmente

Tutti alla tenuta saranno entusiasti per la gravidanza di Fadik e anche Gaffur la abbraccerà con gioia. A differenza di molte coppie della soap Turca, Rasit e sua moglie resteranno insieme e saranno felici fino alla fine. I loro due figli si chiameranno Kenan e Filiz e avranno un futuro roseo.

Kenan diventerà un ufficiale dell'esercito, mentre Filiz sarà una delle avvocatesse più importanti di Cukurova. I loro genitori saranno davvero orgogliosi delle professioni che i loro figli riusciranno a portare avanti.

Il passato turbolento di Fadik e Rasit

Fadik non ha avuto una vita facile fino alla metà della terza stagione.

Dopo aver sognato a lungo di avere un fidanzato, ha incontrato Rasit , ma con lui ha dovuto attraversare dei momenti di sofferenza. Il giorno delle nozze, infatti, lui non si è presentato, lasciando Fadik in un mare di lacrime. Rasit è poi tornato alla tenuta Yaman ed è riuscito a farsi perdonare dalla ragazza, raccontando di aver dovuto aiutare dei parenti che avevano avuto un incidente.. Fadik e Rasit si sono sposati qualche mese dopo, ma dopo essersi scambiati le promesse è arrivata una donna rivendicando di essere la prima moglie dello sposo. Anche in questo caso c'è stata una grossa delusione per Fadik che è arrivata a bruciare il suo abito da sposa, ma alla fine tutto si è risolto e l'amore ha trionfato.