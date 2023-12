Il daytime di Amici che è andato in onda il 19 dicembre è stato dedicato in gran parte all'ennesimo provvedimento disciplinare che produzione e professori hanno preso nei confronti di chi non rispetta le regole. Ayle è stato punito sia per le risate a lezioni con i vocal coach che per aver usato Internet fuori dall'orario consentito. Anna Pettinelli ha rimproverato duramente il suo allievo e poi l'ha estromesso dalla gara inediti che si svolgerà domani.

Nuovi rimproveri ai ragazzi

Dopo aver litigato con Holden per le pulizie, Ayle è finito di nuovo al centro dell'attenzione per alcuni comportamenti sopra le righe e soprattutto non consentiti all'interno della scuola di Amici.

Un membro della produzione si è collegato con la casetta e ha riportato le lamentele dei vocal coach per le risate e gli atteggiamenti poco attenti che alcuni allievi hanno a lezione la mattina.

Mida, Holden e Ayle sono stati nominati come coloro che non rispettano le regole e non permettono agli altri di lavorare al meglio in preparazione di una giornata intensa di canto.

Il provvedimento che gli addetti ai lavori hanno preso nei confronti dei tre titolari è il seguente: non potranno più partecipare alle lezioni con le vocal coach (punizione che varrà per tutto l'anno scolastico).

La strigliata della maestra

Ayle e Holden, inoltre, sono stati sorpresi ad utilizzare Internet fuori dall'orario consentito e per questo hanno dovuto riconsegnare gli iPad che la produzione gli aveva messo a disposizione per studiare.

Anna Pettinelli ha convocato il suo allievo in sala prove e gli ha fatto una ramanzina che ricorderà a lungo. L'insegnante ha sbottato di fronte all'ennesima violazione del regolamento del suo alunno, tant'è che non ha voluto sentire le sue giustificazioni o le scuse che le stava facendo.

"Vattene, devo pensare a cosa fare con te", ha concluso la docente di Amici.

Il giorno dopo Ayle ha scoperto il suo provvedimento disciplinare: non potrà partecipare alla gara inediti che si svolgerà domani, mercoledì 20 dicembre, davanti ad alcuni rappresentati delle radio italiane.

Il percorso all'interno della scuola

Ayle è entrato nella scuola di Amici a quasi un mese dall'inizio della 23^ edizione: è stata Anna Pettinelli a volerlo nel cast dopo aver mandato via Ezio perché scontenta del suo rendimento.

Il ragazzo di origini toscane si è subito fatto notare sia per il suo look stravagante (ha i capelli ossigenati e tanti tatuaggi, alcuni anche sul viso) che per i comportamenti che ha assunto in casetta, come quando ha saltato diverse lezioni perché non riusciva a svegliarsi allo stesso orario degli altri.

Una settimana fa, invece, il giovane è stato estromesso da un'altra gara inediti perché si era rifiutato di collaborare con Martina e Matthew nella realizzazione di una cover di Natale che valeva come compito per tutta la squadra.