Nelle prossime puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere dal 27 al 29 dicembre su Canale 5 Maria apparirà preoccupata per le condizioni di salute in cui versa Jana dopo il suo ritorno dal palazzo dei duchi de Los Infantes. Manuel, invece, si rifiuterà di andare a Siviglia, deluso dal comportamento dei suoceri.

Maria in ansia per le condizioni di Jana

Gregorio avrà intenzione di convincere Pia a traslocare in un'altra abitazione dopo il loro matrimonio. La governante però preferirà continuare a vivere alla tenuta Lujan ed in camere separate.

Intanto, Cruz e Lorenzo ordiranno un piano per impedire a Elisa di ereditare i soldi lasciati dal defunto barone Juan. Le condizioni di Jana, invece, desteranno la preoccupazione degli altri dipendenti. La ragazza infatti apparirà molto debole dopo il rientro dal palazzo dei duchi de Los Infantes. Per questo motivo, Maria pregherà Pia di concederle un giorno di riposo. Jana però si ostinerà a non farsi vedere da un medico preferendo rimanere a letto. Elisa rivelerà dettagli delle sue serate intime avute con Alonso destando l'imbarazzo di Cruz.

Manuel rifiuta di andare a Siviglia

Lorenzo, invece, scoprirà che ci sono difficoltà per la vendita del palazzo di Cadice che aveva ereditato dopo l'apertura del testamento di Juan.

Per questo motivo, il capitano de La Mata proporrà ad Alonso e Catalina un prestito per far fronte ai debiti.

Petra, intanto, racconterà a Cruz che Jana non vuole più lavorare da quando ha fatto rientro dalla tenuta de Los Infantes. Pertanto, la marchesa convocherà Gregorio, al quale ordinerà di far tornare la domestica a servizio se non vuole essere licenziata.

Il nuovo maggiordomo a questo punto proverà a convincere Cruz delle cagionevoli condizioni di salute di Jana sebbene invano. Per questo motivo, Pia, Teresa, Mauro e Lope cercheranno di aiutare la giovane facendo i servizi al suo posto.

Martina, invece, chiuderà Simona e Candela all'interno dell'ufficio di Pia per costringerle a fare pace mentre Lorenzo comunicherà a Cruz di non aver trovato informazioni compromettenti su Elisa.

Nonostante questo, la marchesa ordinerà al cognato di eliminare la baronessa. Infine Manuel si rifiuterà di andare a Siviglia in quanto deluso da come i suoi suoceri hanno trattato Jana.

Manuel apre gli occhi su Jimena: ipotesi future de La Promessa

La storia d'amore tra Manuel e Jimena sarà al centro delle prossime puntate de La Promessa. La duchessina è riuscita a entrare nelle grazie del marchese manipolando i suoi ricordi dopo aver perso la memoria in seguito al drammatico incidente aereo dove aveva rischiato di morire. Un piano, quello di Jimena, che ha avuto i suoi frutti visto che è riuscita a convolare a nozze con Manuel ed allontanarlo da Jana.

Una situazione però che potrebbe cambiare molto presto.

Secondo le ipotesi future della soap opera, Manuel potrebbe sospettare della buonafede di Jimena dopo aver capito che dietro le cagionevoli condizioni di Jana c'è il suo zampino. Il marchesino potrebbe capire che sua moglie l'aveva allontanato dalla domestica manipolando i suoi ricordi.