Nelle scorse ore il programma Amici è stato criticato da un ex allievo di quest'edizione. Ezio Liberatore ha concesso un'intervista a "Tutto Notizie" e non ha risparmiato frecciatine sia al talent-show che alla sua ormai ex insegnante Anna Pettinelli, ovvero colei che l'ha eliminato poco più di un mese fa perché scontenta del suo rendimento all'interno della scuola.

Le stoccate alla trasmissione Mediaset

In un'intervista che è stata caricata in rete lo scorso 19 dicembre, Ezio Liberatore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Il cantautore che ha fatto parte della classe di Amici per circa un mese e mezzo, infatti, in questi giorni ha detto la sua su come è andato il percorso all'interno della scuola ma soprattutto sull'eliminazione che ha voluto Anna Pettinelli.

"Credo che i professori siano estremamente influenzati dal contesto e dall'alto", ha esordito il giovane nello sfogo che i siti stanno riportando in queste ore.

L'ex allievo si è detto certo del fatto che le decisioni che prendono gli insegnanti non siano del tutto farina del loro sacco: "Non decidono solo loro chi resta e chi deve andare via".

L'artista ha punzecchiato il talent-show anche quando ha affermato che l'80% di quello che accade e che va in onda sarebbe spettacolo e che solo il restante 20% è musica. "Per il programma sono incisive le relazioni, cosette un po' alla Uomini e donne", ha detto ancora il ragazzo riferendosi agli amori che nascono in casetta e che vengono raccontati nei daytime.

Il parere sull'ex docente Pettinelli

Quando gli è stato chiesto di esprimersi su Anna Pettinelli (che in questi giorni si è mostrata furiosa con Ayle per la sua l'ennesima violazione del regolamento), Ezio non si è tirato indietro: "Ho notato incoerenza. Ha cambiato idea in pochi giorni, da una puntata all'altra".

In merito alla sua eliminazione da Amici, decisa ufficialmente dalla maestra di canto, Liberatore ha aggiunto: "Mi è sembrata una cosa già scritta, ma le modalità con cui l'hanno fatto sono state pessime".

Il giovane avrebbe voluto un'uscita di scena un po' più "dignitosa", magari potendo salutare tutte le persone che lavorano dietro le quinte e che l'hanno aiutato tanto nel periodo che ha trascorso all'interno della scuola.

Il punto sul breve percorso nella scuola di Ezio

Ezio aveva ottenuto un banco nella classe di Amici nel corso della prima puntata, andata in onda a metà settembre.

A scegliere il cantante per il suo team era stata Anna Pettinelli, l'unica a credere nel suo talento e nell'intensità della sua voce.

Nel mese e mezzo che ha trascorso all'interno della scuola, però, Liberatore ha avuto diversi momenti di crisi: dopo una sola settimana, infatti, il ragazzo ha preso in considerazione l'ipotesi di ritirarsi perché non si trovava bene con gli altri in casetta.

Le critiche di Rudy Zerbi non hanno di certo aiutato il giovane nel suo percorso, interrotto ufficialmente dalla sua tutor Anna dopo l'ennesimo risultato deludente nella gara cover.