Le anticipazioni sulla quarta stagione finale di Terra amara rivelano che ci sarà spazio per la morte di Fekeli: tra i personaggi che uscirà di scena nel capitolo conclusivo della soap opera.

L'uomo deciderà di indagare sul conto di Mehmet che fin dal primo momento attirerà i suoi dubbi. Dopo aver scoperto la verità sul suo conto, deciderà di affrontare il suo uomo di fiducia Abdulkadir e proprio questo confronto lo porterà alla morte.

L'uomo verrà ingannato da un finto incidente che gli costerà la vita e lo strapperà via per sempre dall'affetto dei suoi cari.

Fekeli riesce a smascherare le bugie di Mehmet sulla sua identità

La presenza di Mehmet a Cukurova attirerà un po' di sospetti e Fekeli si renderà conto che quell'uomo non è limpido e sincero come vuole far credere di essere.

Per tale motivo indagherà su di lui e riuscirà a scoprire che sta mentendo sul suo vero nome: non si chiama Mehmet, bensì è Hakan, l'uomo che aveva un conto in sospeso con Demir complici dei vecchi dissapori lavorativi.

A quel punto si renderà conto che deve agire al più presto, dato che Zuleyha si mostrerà sempre più vicina a questa new entry e non vuole che la donna venga raggirata e ingannata.

Fekeli deciderà di affrontare Abdulkadir, l'uomo di fiducia di Hakan, e gli confesserà di aver scoperto tutto sul loro conto.

Fekeli ucciso dopo l'inganno di un finto incidente: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni turche della quarta serie rivelano che Abdulkadir inizierà a temere di essere in pericolo assieme al suo socio, motivo per il quale metterà in atto un piano diabolico col quale intenderà sbarazzarsi per sempre di lui.

Fekeli verrà intercettato per strada da un giovane ragazzo che gli chiederà aiuto in seguito ad un incidente.

L'uomo, saggio e altruista come sempre, non esiterà a fermarsi e a dargli il suo supporto senza sapere che in realtà lo stanno ingannando.

A quel punto uno degli uomini incaricati da Abdulkadir lo colpirà alle spalle con una siringa contenente del veleno che non gli darà scampo e lo porterà alla morte immediata.

La notizia della sua morte lascerà spiazzati i cittadini di Cukurova e tutti parteciperanno commossi al suo funerale.

Tanti lutti nelle puntate della soap opera turca

L'ennesima uscita di scena dal cast della soap opera turca chein questi anni è stata caratterizzata da un bel po' di lutti.

Uno dei più recenti è quello di Sevda, la mamma di Umit, uccisa dopo che sua figlia ha aperto il fuoco per colpire Demir Yaman, ma alla fine ha preso in pieno la donna.

Per lei non c'è stato nulla da fare e alla fine Demir si è ritrovato nei guai accusato di questo omicidio che in realtà non ha commesso.