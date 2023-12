Lil Jolie è stata tra i protagonisti della puntata di Amici che è andata in onda questa domenica 10 dicembre: l'allieva ha reagito male all'ultimo posto nella gara cover e alla notizia che Rudy Zerbi vorrebbe metterla in sfida per spronarla. Maria De Filippi ha consigliato alla ragazza di non farsi prendere dal panico nei momenti di difficoltà. Intanto sui social in molti hanno definito sbagliata la classifica che ha portato la cantante a ritrovarsi a rischio eliminazione.

Lo sfogo dell'alunna in studio

I giudici Ron, Ermal Meta e Fulminacci le hanno dato i voti più bassi della giornata e per questo Lil Jolie è arrivata ultima nella gara cover.

Ancor prima di conoscere il parere del suo professore, però, la ragazza si è lamentata dei brani che le sono stati assegnati in queste settimane, compreso "Brivido felino" che le è valso l'ultimo posto in classifica il 10 dicembre.

"Come sono brava oggi, ma perché è Natale", ha commentato Maria dopo che l'allieva ha criticato le scelte della produzione di Amici.

Rudy è intervenuto per chiedere a Lorella e ad Anna di mettere in sfida Lil Jolie (lui non può farlo per regolamento), convinto del fatto che questo possa aiutarla a sbloccarsi e a tirare fuori le emozioni che per ora tiene per sé.

La titolare ha reagito male a questo, anzi si è messa a piangere quando ha realizzato che era a rischio eliminazione per volere del suo stesso insegnante.

Il discorso della presentatrice del talent-show

Non appena si è accorta della crisi che Lil Jolie stava vivendo, però, Maria ha cambiato atteggiamento e ha cercato di farla ragionale su quanto la sfida potrebbe esserle utile.

"Quando sei in difficoltà collega la testa. Sei brava ma ti fai prendere dal panico. Il tuo lavoro è quello di cantare, per questo spero che la produzione dica sì alla sfida", ha detto la conduttrice di Amici.

L'allieva del team Zerbi ha continuato a piangere e non si è calmata neppure quando De Filippi le ha chiesto di cantare un'altra cover a sua scelta, un pezzo che secondo lei era più adatto allo stile che rappresenta nella scuola.

"Può capitare di arrivare ultimi. Se devi uscire esci, ma fuori di qui c'è sempre qualcuno più bravo.

La sfida è una cosa piccola rispetto al mondo che c'è fuori", ha concluso la padrona di casa del talent-show.

Il parere dei telespettatori sui giudizi degli esperti di canto

I voti che i giudici esterni hanno dato ai cantanti della classe, però, hanno creato chiacchiericcio anche sui social network.

Sotto al post che la pagina X di Amici ha dedicato alla classifica della gara cover del 10 dicembre, infatti, è possibile trovare i pareri contrariati di chi pensa che Lil Jolie non meritasse l'ultimo posto.

"Che vergogna", "Questa classifica è imbarazzante", "Lei non può stare sotto Mida, Petit e Martina", "Risultato ingiusto", questi sono i commenti dei sostenitori dell'allieva che la prossima settimana potrebbe dover difendere la sua maglia affrontando una sfida.