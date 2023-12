Guai e lacrime nelle anticipazioni di Terra amara per Zuleyha che, nelle prossime puntate della serie Tv turca in onda su Canale 5, perderà il suo nuovo amore. Hakan verrà ucciso al suo posto per mano di Betul, protagonista indiscussa della quarta e ultima stagione.

Altun non vorrà sentire ragioni e così pianificherà di partire per la Siria insieme a Fikret, entrambi con l'obiettivo di farsi giustizia da soli e vendicare la morte di Hakan.

La morte di Hakan in Terra amara e la disperazione di Zuleyha

La morte di Hakan in Terra amara sarà il colpo di grazia che porterà Zukeyha a pensare di essere addirittura portatrice di una maledizione, visto che tutte le persone a lei vicine hanno perso la vita.

Dopo l'omicidio di Demir, Altun troverà la felicità con Mehmet Kara (che si scoprirà poi essere Hakan), felicità che durerà quanto un battito di ciglia.

Tutto crollerà quando a Cukurova arriverà Betul, decisa a vendicarsi di Zuleyha e pronta a far fallire l'azienda Yaman. Sarà proprio lei a sparare contro Altun, ma il proiettile colpirà Hakan, che salverà così la sua amata facendole scudo con il suo corpo.

Betul, capendo di non avere scampo, si darà alla fuga. Quando sarà abbastanza lontana, chiamerà Füsum, l'amica di Sermin, per rassicurarla e per darle un numero dove poterla chiamare. Un errore che le costerà caro, visto che Zuleyha verrà in possesso di tutte queste preziose informazioni. A quel punto, preparerà l'indispensabile e si appresterà a partire per la Siria, così da vendicare la morte di Hakan.

Il piano quasi perfetto di Zuleyha e Fikret

Una volta che Zuleyha avrà scoperto dove si trova Betul, pianificherà il viaggio in Siria per raggiungerla e vendicare il suo amato Hakan. Fikret le sarà una mano, consapevole del fatto che sia Betul che Abdulkadir, il suo complice, siano molto pericolosi.

Ormai non c'è più tempo e occorre partire immediatamente, prima che Betul si sposti ancora.

Zuleyha sarà disposta a tutto pur di far riposare in pace il suo Hakan.

Zuleyha ancora una volta tra la vita e la morte

Queste puntate fanno pensare a un particolare unico e insolito che caratterizza Zuleyha: il suo rapporto con l'aldilà e il mondo dell'onirico. Quando morì Yilmaz, prima di dedicarsi completamente a Demir, del quale si è poi innamorata inaspettatamente, Zuleyha ha aspettato che le arrivasse una sorta di 'segno'.

Il suo desiderio fu accontentato. Yilmaz le apparve in sogno, dandole la sua benedizione, sicuro che sarebbe stata felice con Demir.

Anche con la morte di Hakan, Zuleyha vorrà assicurarsi che il suo spirito riposi in pace e per far ciò, rischierà il tutto per tutto decidendo di farsi giustizia da sola, trovando Betul.