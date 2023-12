Dall'11 gennaio 2024 il Grande Fratello tornerà nella programmazione del giovedì sera Mediaset: poche settimane ancora dunque dopo di che il reality tornerà ad occupare lo slot del quarto giorno della settimana.

Al sabato pomeriggio, invece, proseguirà l'appuntamento con la puntata speciale della soap Terra Amara, il tutto nonostante si sia scelto di farla andare avanti anche nel prime time domenicale di Canale 5 con un nuovo ciclo di appuntamenti inediti.

Grande Fratello torna al giovedì nella programmazione Mediaset dall'11 gennaio

Nelle prossime settimane dunque l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle modifiche per quanto riguarda la fascia serale di Canale 5, lasciando lo slot del sabato.

Per tutto il mese di dicembre il programma andrà in onda sia di lunedì sera che appunto di sabato, dove si è ritrovato a sfidare le puntate conclusive di Ballando con le stelle avendo la peggio dal punto di vista auditel, ma con l'inizio del nuovo anno si tornerà allo status quo della stagione autunnale con appunto il ricorso al giovedì sera.

Un ritorno che renderà felici i fan della trasmissione, dato che in molti si sono lamentati sui social per la scelta del Biscione di programmare la seconda puntata settimanale di sabato sera.

Terra amara resta al sabato pomeriggio

Novità anche per la programmazione di Terra amara, la soap opera leader degli ascolti del primo pomeriggio e anche della fascia serale di Canale 5.

Mediaset ha scelto infatti di far proseguire la messa in onda della doppia puntata speciale per tutta la prima parte del 2024, dopo che in un primo momento si era ipotizzato un possibile avvicendamento con La Promessa al sabato pomeriggio.

Di conseguenza, da gennaio è confermato l'appuntamento extra-large del sabato pomeriggio con inizio dalle 14:10 alle 16:30 circa, dopodiché ci sarà spazio per la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

Confermato anche l'appuntamento della domenica in prima serata su Canale 5, dove dal 7 gennaio in poi sarà programmato un nuovo ciclo di puntate in prima visione assoluta.

I fan della soap tristi per l'avvicinarsi del gran finale di Terra amara

Una notizia che renderà entusiasti i fan della soap turca, anche se in tanti si dicono dispiaciuti per il gran finale che arriverà con la quarta e ultima stagione, prevista proprio da gennaio in poi nel nostro Paese.

"Che dispiacere che stiamo per avviarci al gran finale di questa splendida soap, speravo potesse andare avanti ancora per tanto tempo", ha commentato un appassionato su Facebook.

"Sarà un vero dolore doversi separare dai protagonisti di Cukurova entro il prossimo anno", è il commento di un altro spettatore sui social.

"Gli sceneggiatori potevano sforzarsi almeno fino alla quinta/sesta stagione invece di troncarla subito", ha scritto ancora qualcun altro.